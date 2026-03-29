Expresión Tango presenta su show en “La Capitana”

La Capitana, el bodegón y vermutería que evoca la atmósfera cálida de los años 40 y 50 y rinde homenaje a Eva Perón, propone el domingo 29 de marzo a las 20 horas una cena show a cargo de Expresión Tango.

Los comensales podrán acercarse a la tradición del 2x4 mientras disfrutan de una cena cuidadosamente preparada.

El espectáculo tendrá lugar en la terraza de Guardia Vieja 4446 y contará con artistas contemporáneos que interpretan tangos emblemáticos y versiones modernas, combinando música y danza en un formato íntimo y cercano.

Durante la noche, los asistentes podrán acceder a la carta habitual de La Capitana, que mantiene su espíritu de bodegón tradicional y se destaca por sus platos abundantes, como el Pastel del General, preparado con ternera braseada y papas, y la Milanesa La Capitana, servida con huevos fritos y papas a caballo, la favorita de Evita.

La velada se completa con una variada selección de cócteles, vermuts y bebidas de la casa, que acompañan perfectamente la experiencia. Además, al ser 29, los ñoquis estarán disponibles de manera excepcional en la carta, aportando un toque casero y sorpresivo a la cena.

En sintonía con el resto del lugar, los cuadros que recorren momentos de la vida de Eva crean un oasis con mística e historia en pleno barrio de Almagro. La terraza cuenta con una barra independiente y se organiza en un sector semitechado con calefacción, lo que lo vuelve ideal para las tardes y noches frescas. Además, dispone de baños de fácil acceso.

Se recomienda reservar con anticipación para asegurar un lugar, dada la disponibilidad limitada de entradas. Las anticipadas tienen un valor de 15.000 pesos, mientras que en puerta será de 18.000 pesos.

La propuesta incluye de cortesía la entrada La Capitana: Caricias de la Abuela, acompañada de un Vermú La Capitana, con opción para quienes prefieran la versión sin alcohol, lo que completa la experiencia del show.

Cabe aclarar que en el salón principal de la planta baja, la noche se desarrollará de manera habitual.