Récord de dólares digitales: ¿Se instalan en la economía doméstica?

Los activos vinculados al dólar están ganando terreno como una forma ágil de dolarización porque permiten resguardar valor sin necesidad de abrir cuentas en el exterior ni operar en mercados tradicionales, con disponibilidad prácticamente inmediata y costos de transferencia más bajos frente a los canales bancarios internacionales.

Además, las stablecoins funcionan como puente dentro del propio ecosistema financiero digital: facilitan inversiones en productos descentralizados, operaciones de trading o simplemente mantener liquidez en dólares digitales sin salir de la app.

El uso también se diversificó. ya que cada vez más freelancers y profesionales que trabajan para el exterior eligen cobrar en stablecoins para evitar demoras y comisiones elevadas.

Pero además, también pequeñas y medianas empresas las utilizan para pagar proveedores internacionales o recibir pagos del exterior lo que les permite reducir tanto costos como tiempos operativos. Una transferencia internacional tradicional puede tardar días y tener comisiones altas, mientras que con dólares digitales la operación suele ser casi instantánea y económica.

En el plano local, algunas plataformas ya permiten pagar servicios, suscripciones digitales e incluso realizar consumos en comercios que aceptan criptoactivos mediante pasarelas de pago.

“Stablecoins como USD Coin (USDC) y Tether (USDT) no sufren variación respecto del dólar. Son estables y están vinculadas uno a uno. A través de plataformas como Vesseo, el usuario puede cambiar pesos por dólares digitales y utilizarlos de forma cotidiana. Desde pagar una comida con un QR hasta ahorrar y generar intereses”, detalló Sebastián Siseles, CEO de Vesseo.

La adopción de estas herramientas estuvo, al principio, concentrada en servicios digitales y tecnología, pero de a poco ha comenzado a expandirse hacia consumos cotidianos como gastronomía, viajes o servicios aumentando su presencia en la economía diaria. Hoy se puede pagar desde servicios, suscripciones y transferir dinero, hasta pagos cotidianos via QR en moneda local.

“Integrar los dólares digitales al sistema de pagos actual depende, en la práctica, del modelo de cada comercio. Con Vesseo, por ejemplo, los usuarios pueden pagar directamente con sus dólares digitales: el sistema los convierte en pesos en el momento, por lo que el comercio cobra en moneda local. Esa facilidad es clave para que cada vez más personas los usen en su vida diaria”, completó el ejecutivo.

Este avance también plantea desafíos. La necesidad de mayor claridad regulatoria, estándares de transparencia sobre las reservas que respaldan estos activos y mecanismos de protección al usuario serán claves para sostener el crecimiento. Sin embargo, la tendencia es clara: las stablecoins dejaron de ser una herramienta exclusiva del mundo cripto para convertirse en una pieza cada vez más habitual en la gestión financiera diaria.

