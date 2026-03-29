MarÍa Becerra vuelve al reggaeton con “Qué ganas de comerte”

María Becerra lanza “Qué ganas de comerte”, su nuevo sencillo junto a Lucky Brown y Jere Klein, dos de los referentes más fuertes del reggaetón chileno. En esta colaboración, la artista vuelve a sus raíces dentro del género urbano, reconectando con la esencia del reggaetón.

La canción está producida por el productor ecuatoriano Xross, quien logra unir las tres voces en una misma sintonía y acompañar el clima del tema.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por Valentín Herrero y rodado en Chile, donde se los puede ver a los tres artistas en distintas situaciones –entre un yate, un helicóptero y distintos escenarios–.

El lanzamiento de este single encuentra a María en un momento clave de su carrera. Tras presentar su álbum Quimera con dos shows 360° completamente agotados en el Estadio River Plate, continúa consolidándose como una de las artistas más importantes de la música latina.

Próximamente, anunciará las fechas de su Quimera Tour, con el que recorrerá distintos países de Latinoamérica y España.

