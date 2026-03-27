“La hiperconectividad nos hace mal como raza, nos deja idiotas”

Juan Rosasco en Banda celebra sus 20 años de historia con dos shows en La Tangente de Palermo, el jueves 23 y el viernes 24 de abril, con invitados muy especiales que forman parte de la historia del grupo.

En tiempos en los que reina el individualismo, la apuesta es por el encuentro y por celebrar la historia con un gran abrazo colectivo.

Con este disparador y la idea de hacerle frente desde al arte a esta era del consumo inmediato y de lo descartable, el artista reflexiona ante ANDigital: “Hace bastante tiempo que venía escribiendo algo al respecto, se me viene la canción ‘Botones’, del disco Paseo en Menta de 2007, que hablaba de la nueva era, un tema que tiene casi 20 años. Se le hace frente con canciones, desde cada uno tomar conciencia de lo que está pasando con el celular, todos entramos todos ahí, algunos más, algunos menos”.

“La tecnología tiene sus cosas positivas, pero estoy convencido de que el celular es veneno, la hiperconectividad nos daña, nos hace mal como raza, nos tara, nos deja idiotas. Y estoy seguro de que la tecnología tiene mucha culpa de todo lo que pasa en el mundo, de cómo se está transformando en algo horroroso”, sopesa el cantante, tecladista y guitarrista del grupo.

En igual tesitura, asevera aque “destruye mucho más de lo que construye. Cada uno le puede hacer frente siendo consciente de lo que está pasando en la sociedad, de que la gente dejó de leer, y que hablar con cien personas a la vez por WhatsApp es lo mismo que no hablar con nadie”.

Y exhorta: “Esa hipercomunicación lo que hace es no comunicarnos. Hay que volver a las bases, a mirar a los amigos cara a cara, a tener una cita cara a cara, a tomar una cervecita con otra persona. Cara a cara, no por teléfono”.

Los dos shows de Palermo, con entradas a la venta vía web, llegan tras un 2025 que finalizó con un nuevo lanzamiento, “Espuma” (con colaboración de Edu Schmidt), luego de “Pinta” (Tipitos y Juan Subirá) que tuvo gran repercusión en medios y plataformas digitales.

En un año en el que también se editaron “Tu revolución” y “Luna llena”, la banda que se completa con Sergio Maza (bajo y voz) y Bruno Fornasari (batería y voz) giró por distintos lugares del país como Córdoba, San Luis y distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, coronando con un show único en formato 360° en Rondeman.

“No me pasa que los 20 años me hagan hacer un balance, siempre es una celebración seguir en la ruta, todo lo hacemos con mucho amor y compromiso. Yo personalmente todos los días de mi vida pienso en cómo hacer que la banda crezca, y mis compañeros también, somos obsesivos del trabajo y de que la banda esté cada día mejor”, acota Juan.

Acto seguido, subraya que “al ser número redondo amerita celebrar con estas fechas, pero soy obsesivo en el año 17, en el 19 y en el 20. Dedicarnos al arte en este momento, en 2026 con el mundo como está, es un privilegio, me siento un privilegiado y lo hago con mucho amor”.

“Ojalá tenga la fuerza siempre para sostenerlo y hacerlo hasta el último día de mi vida, porque a mí el arte me hace bien, las canciones me dan más ganas de vivir, dentro de la tristeza que me produce la realidad en la calle, ver cada vez más pobres. Creo que la forma de salir adelante que yo personalmente encuentro es a través de las canciones y del arte”, sentencia.

Finalmente, celebra la posibilidad de haber trabajado en proyectos con tantos colegas como Los Tipitos, Juani Rodríguez, Manuel Quieto, Rodrigo Manigot, Daniela Herrero, Juan Subirá y Palo Pandolfo, entre tantos otros.

“Son muchísimos. Obviamente es un regalo de la vida, no me pongo a nombrarlos porque son tanta gente hermosa que siempre me da cosa olvidarme de alguien, pero aprendí mucho en el camino. Lo que sé de producir lo aprendí con Willi Piancioli al lado, es mi padrino musical, me enseñó a producir, a cómo llevar adelante un proyecto, es una especie de Dios en mi carrera, lo voy a llevar por siempre en mi corazón. No me quiero olvidar de nadie, pero son un regalo de la vida todas estas personas hermosas que me crucé”, condensa.

Finalmente, convoca a las veladas del 23 y 24 de abril en el local de Honduras 5317: “Va a haber invitados muy grosos, hermosos, trabajamos mucho en el repertorio, va a haber muchas canciones viejas que hace mucho que no tocamos. Estamos ensayando y esperando que sean noches de amor. En estos tiempos horribles necesitamos noches de amor y espero que así lo sean. Yo creo que sí, así será”.

