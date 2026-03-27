Por Semana Santa, docentes piden adelantar la fecha de cobro

Ante la cercanía de Semana Santa, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) solicitó formalmente el adelantamiento de la fecha del cobro de los haberes del mes de marzo.

A través de una nota enviada a la Dirección General de Cultura y Educación, los gremios docentes reclamaron que se arbitren los medios los medios necesarios para garantizar la liquidación de los sueldos correspondientes el 6 de abril.

“La razón de este pedido es que, debido a los feriados, la fecha prevista para el pago de haberes es el 9 de abril, lo cual implicaría un período de tiempo excesivamente extenso”, expusieron.

26 de marzo de 2026 - Comunicado del Frente de Unidad Docente Bonaerense



El FUDB solicitó a la DGCyE el adelantamiento de la fecha de cobro de haberes del mes de marzo. pic.twitter.com/08Nul36pcX — SUTEBA Provincia (@SUTEBAProvincia) March 26, 2026

Sucede que los feriados por la conmemoración cristiana serán el jueves 2 y viernes 3 de abril. Conforme al calendario establecido, los docentes de la provincia de Buenos Aires perciben su salario el quinto día hábil del mes.

Los gremialistas docentes advirtieron que si se mantiene la fecha prevista, “generaría un impacto negativo en la realidad socioeconómica de los trabajadores de la educación bonaerense.

Y señalaron que aguardan una respuesta a la espera de atender “la urgencia de los docentes de la provincia”.