viernes 27 de marzo de 2026 - Edición Nº4388

Política | 27 mar 2026

Caso YPF

Tras el favorable fallo por YPF, Milei habla en cadena nacional

Con el objetivo de capitalizar este hecho, el mensaje se difundirá entre las 19 y 20 horas. Será minutos antes del partido de la Selección.

Javier Milei.
TAGS: AXEL KICILLOF, JAVIER MILEI, YPF, CRISTINA FERNáNDEZ, SELCCIóN ARGENTINA

El presidente de la Nación, Javier Milei, hablará este viernes en cadena nacional para referirse al fallo de la Justicia de Estados Unidos, que anuló la condena contra el país por 16 mil millones de dólares.

Fuentes oficiales deslizaron que el mensaje de Milei será grabado previamente y se difundirá  entre las 19 y 20 horas.

La transmisión será en la previa del partido de la Selección Argentina de fútbol, que enfrentará a Mauritania a las 20.10, en uno de los últimos amistosos rumbo al Mundial 2026.

El objetivo del Gobierno es capitalizar al máximo el triunfo en tribunales internacionales tras la expropiación de la petrolera y, de esta manera, ganar centralidad en la agenda tras una compleja semana por la polémica que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusado de supuestas dádivas y enriquecimiento ilícito.

En su primera aparición tras conocerse el fallo, Milei se vanaglorió de “arreglar las cagadas de (Axel) Kicillof”, enconces viceministro de Economía cuando se reestatizó la compañía.

 “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”, disparó Milei durante un acto en el Centro de Formación de Capital Humano.

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