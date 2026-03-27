Tras el favorable fallo por YPF, Milei habla en cadena nacional

El presidente de la Nación, Javier Milei, hablará este viernes en cadena nacional para referirse al fallo de la Justicia de Estados Unidos, que anuló la condena contra el país por 16 mil millones de dólares.

Fuentes oficiales deslizaron que el mensaje de Milei será grabado previamente y se difundirá entre las 19 y 20 horas.

La transmisión será en la previa del partido de la Selección Argentina de fútbol, que enfrentará a Mauritania a las 20.10, en uno de los últimos amistosos rumbo al Mundial 2026.

⚖️ Caso YPF: Con Manuel Adorni en la foto, Javier Milei celebró fallo favorable al país



⛽ Se trata de la anulación de la condena en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera.



💰 Aseguran que le evita al país un pago estimado en US$ 18.000 millones.



🤬 En un… pic.twitter.com/P4vki5Op1r — ANDigital (@ANDigitalOK) March 27, 2026

El objetivo del Gobierno es capitalizar al máximo el triunfo en tribunales internacionales tras la expropiación de la petrolera y, de esta manera, ganar centralidad en la agenda tras una compleja semana por la polémica que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusado de supuestas dádivas y enriquecimiento ilícito.

En su primera aparición tras conocerse el fallo, Milei se vanaglorió de “arreglar las cagadas de (Axel) Kicillof”, enconces viceministro de Economía cuando se reestatizó la compañía.

“Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”, disparó Milei durante un acto en el Centro de Formación de Capital Humano.