Brutal golpiza en un hospital de Solano: Paciente le dio 27 piñas a una empleada

Un episodio de extrema violencia se registró en el Hospital Oller, de San Francisco Solano, donde una paciente atacó salvajemente a una empleada administrativa.

Una cámara de seguridad retrató la feroz golpiza. Sin mediar la palabra, la mujer – se trataría de una paciente psiquiátrica- se lanzó sobre la víctima con una ola de trompadas y tirones de cabello.

La espeluznante secuencia mostró cómo en cuestión de segundos, la agresora le propinó 27 golpes de puño hasta que intercedieron otras dos trabajadoras del nosocomio.

👊🏽 Una paciente golpeó salvajemente a la empleada del Hospital Oller, de San Francisco Solano, porque le dijo que no podía caminar por algunas zonas, ya que eran restringidas.



🏥 La andanada de golpes en el rostro y la cabeza concluyeron cuando otras dos empleadas intercedieron.… pic.twitter.com/29nkPOQjxM — ANDigital (@ANDigitalOK) March 27, 2026

Según trascendió, la atacante la golpeó porque le dijo que no podía caminar por algunas zonas, ya que eran restringidas.

Como si ese castigo no hubiera sido suficiente, la agresora –una paciente psiquiátrica– tomó el teléfono celular de la víctima, que había quedado en el piso, y lo destrozó contra la pared.

Luego del ataque, un móvil policial arribó al lugar y las dos mujeres fueron trasladadas, por separado, a la Comisaría Cuarta.

La causa, caratulada como “lesiones y daños”, quedó en manos de la UFI N°11 de Quilmes.