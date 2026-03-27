Advierten por la profundización de la crisis en el sector tambero

La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza presentó un proyecto en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para manifestar su preocupación por la profundización de la crisis que atraviesa el sector tambero y el estado general de la industria láctea en el país.

La iniciativa pone el foco en el delicado momento que vive una de las actividades productivas más representativas del interior bonaerense donde, a pesar de haberse registrado un crecimiento porcentual en los niveles de producción, la rentabilidad de los tambos cayó de manera alarmante, poniendo en riesgo la continuidad de muchos establecimientos.

El proyecto advierte sobre esta situación, que se viene agravando año a año, y describe la fuerte presión económica que enfrenta el sector

Según se expone en los fundamentos, la principal preocupación pasa por “la marcada disparidad entre el precio que recibe el productor y la evolución del resto de la cadena láctea”. Mientras el valor pagado al tambero tuvo aumentos muy por debajo de otros indicadores del sector y de varios productos al consumidor, los costos siguen en niveles que achican cada vez más los márgenes de rentabilidad.

Vaccarezza también advirtió que esta situación golpea especialmente a los pequeños y medianos productores, que se ven cada vez más asfixiados por una estructura de costos que no encuentra correlato en el precio que perciben por su producción. En ese marco, alertó que la continuidad de esta tendencia no solo compromete la sustentabilidad de los tambos, sino que además profundiza un proceso de concentración que termina expulsando del sistema a quienes menos espalda tienen.

El caso de La Suipachense

El proyecto recuerda además que en los últimos años se produjo el cierre de cientos de tambos en todo el país, una señal clara de la fragilidad que atraviesa el sector. A eso se suma el impacto que la crisis ya genera sobre la industria láctea en general, con empresas que atraviesan situaciones críticas y plantas que en algunos casos se encuentran paralizadas.

Entre los ejemplos mencionados aparece el caso de La Suipachense, una firma emblemática del sector que refleja el deterioro que afecta a toda la cadena.