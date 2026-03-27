“Nosotros ganamos”: Milei celebró el fallo por YPF y apuntó contra Cristina y Kicillof

El presidente Javier Milei habló por cadena nacional en Casa Rosada tras el fallo de la Justicia estadounidense por el caso YPF, que anuló la sentencia de 18 mil millones de dólares por la expropiación de la petrolera.

“Es un hecho de trascendencia histórica”, aseveró Milei, durante un breve discurso que se extendió siete minutos. En esa línea, resaltó que la jornada “es un día de festejo nacional”, y presagió que “Argentina va a salir y va a ser grande nuevamente”.

Tal como lo hiciera horas antes, el mandatario arremetió contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía cuando se expropió el 51 % de la compañía.

🗣️ “Nosotros ganamos”: Javier Milei celebró el fallo por YPF y apuntó contra Cristina Kirchner y Axel Kicillof



⛽ “Expropiar está mal, robar está mal”, subrayó el Presidente, y resaltó: “Argentina logró una sentencia histórica en esta administración”.



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“Pretenden apropiarse de este resultado, nos sumieron en esta aventura suicida”, advirtió Milei, al tiempo que tildó de “inefable” a Kicillof.

Sobre este punto, alertó que “nos podrían haber dejado sin YPF y con un Estado fundido”.

“Un fallo adverso hubiese implicado tener que pagar 18 mil millones de dólares”, insistió el jefe de Estado.

Acto seguido, aseveró que “hay una verdad irrefutable”, y graficó: “Expropiar está mal, robar está mal”.

Antes de finalizar, remarcó que “Argentina logró una sentencia histórica en esta administración”, a la vez que arremetió contra “los que se llenan la boca hablando de soberanía y desarrollo”.

“Lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos posible. Ellos apostaron, nosotros simplemente ganamos. Nos hicimos cargo”, sentenció Milei.