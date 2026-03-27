Campo | 27 mar 2026
Formosa
Denuncian amedrentamiento policial a dirigentes rurales y crece el repudio del sector
Federación Agraria acusó un grave episodio de intimidación durante una reunión gremial, mientras Coninagro exigió el esclarecimiento de los hechos.
La Federación Agraria Argentina denunció un hecho de intimidación contra dirigentes federados ocurrido en la provincia de Formosa, durante una reunión privada en el marco de una gira gremial, y reclamó el cese de cualquier forma de hostigamiento.
El pronunciamiento fue emitido por el Consejo Directivo Central (CDC) de la entidad, reunido en Rosario, desde donde expresó “profunda preocupación y enérgico rechazo” ante lo sucedido.
Según se informó, el episodio tuvo lugar en la chacra de un productor, donde efectivos policiales se presentaron para interrogar a los asistentes sobre el motivo del encuentro.
Desde la organización consideraron que la situación constituye “un claro acto de amedrentamiento” hacia dirigentes que se encontraban desarrollando actividades gremiales, y advirtieron que este tipo de prácticas “resultan contrarias a la vida democrática” y vulneran derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional.
En ese sentido, la entidad acompañó a los federados formoseños, exigió el cese inmediato de este tipo de acciones y reclamó el pleno respeto a las libertades de reunión, expresión y organización. Asimismo, ratificó su compromiso de continuar con su labor gremial en todo el país.
Repudio de Coninagro
En respaldo al planteo, la Coninagro manifestó su “enérgico repudio” a los hechos y expresó su solidaridad institucional con la Federación Agraria y sus dirigentes.
La entidad cooperativa sostuvo que lo ocurrido constituye “un inadmisible acto de intimidación” en el ejercicio legítimo de funciones gremiales, y remarcó que este tipo de situaciones resultan incompatibles con los principios básicos del sistema democrático.
En su pronunciamiento, Coninagro también solicitó el “inmediato esclarecimiento de los hechos” y reclamó el respeto irrestricto a las libertades públicas y garantías constitucionales.
Además, subrayó la importancia del normal funcionamiento de las organizaciones representativas del sector productivo y del diálogo institucional como base para el desarrollo federal.
Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso con la defensa de los productores, las cooperativas y el fortalecimiento del sistema democrático en todo el territorio nacional.