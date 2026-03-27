Delincuentes aplican brutal castigo a una joven para robarle en Ramos Mejía

Un violentísimo hecho de inseguridad sucedió en las últimas horas en Ramos Mejía donde tres delincuentes zamarrearon, golpearon ferozmente y arrastraron por la calle a una mujer para robarle las llaves del auto y las pocas pertenencias de valor que llevaba consigo.

El suceso se desarrolló este jueves poco antes de las 13 horas en la calle Cotagaita al 2100 de la mencionada localidad del partido de La Matanza, en el Conurbano bonaerense oeste.

Una cámara de seguridad captó la secuencia, brutal por cierto, y en las imágenes se observa que tres sujetos bajaron raudamente de un automóvil negro, donde quedó un cuarto integrante de la banda porque estaba al volante, y sin dudarlo abordaron a la joven víctima.

Como la mujer intentó huir, primero fue encerrada por el propio vehículo, y luego por los tres sujetos, que la castigaron de un modo aberrante, arrastrándola de los pelos e incluso uno de los malhechores llegó a ponerle el pie en un brazo para arrebatarle el bolso, al que se aferraba con fuerza.

🎦 Una cámara de seguridad captó una secuencia brutal en Ramos Mejía: Tres delincuentes zamarrearon, golpearon y arrastraron por la calle a una mujer para robarle las llaves del auto y sus pertenencias de valor.



📍 Todo ocurrió ayer jueves pasado el mediodía en la calle… pic.twitter.com/lfVzfG32vi — ANDigital (@ANDigitalOK) March 27, 2026

El terrible suceso se extendió hasta que una amiga de la víctima se apiadó de la joven tras escuchar los incesantes gritos y alaridos, y decidió salir a la calle con su perro: ella huyó de allí y unos segundos después se retiraron los ladrones, con severas complicaciones para poner en marcha y arrancar el vehículo que finalmente se llevaron, abandonando el que usaron al llegar.

“Tardé unos minutos en abrir la puerta; cuando veo por la ventana que estaban agrediéndola, ahí abro, salgo con el perro para poder auxiliar. La habían golpeado, le dolía la cabeza, le habían pegado con la culata (de un arma)”, relató la salvadora ante las cámaras de televisión.

Esta mujer, que esperaba el arribo de su amiga a su propia casa, agregó que el episodio tuvo “mucha violencia, mucha saña con ella, pegarle patadas, tirarla del pelo, demasiado”.

El caso está siendo investigado por la UFI en turno del Departamento Judicial La Matanza, aunque hasta el momento no hubo ningún avance significativo para dar con estos sujetos.