sábado 28 de marzo de 2026 - Edición Nº4389

Política | 28 mar 2026

Salta

Scioli se entusiasma con la creación de un aeropuerto internacional en Cafayate

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación dijo que “es uno de nuestros objetivos primordiales”. Fue en el marco de una reunión con el gobernador Sáenz.

Impactante belleza.
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El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, recibió al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, para continuar con el desarrollo del proyecto de un aeropuerto internacional en Cafayate.

Cafayate y los Valles Calchaquíes tienen un potencial latente, que a partir de la creación de un aeropuerto internacional, pueden aprovechar de manera sustantiva”, enfatizó el funcionario nacional.

Asimismo, puso de relieve que “el presidente Milei dio el puntapié a través de la política de cielos abiertos para que haya más mundo en Argentina y más Argentina en el mundo, por lo que impulsar y concretar este tipo de proyectos es uno de nuestros objetivos primordiales”.

Por su parte, el gobernador aliado aseveró que “avanzamos junto al Gobierno nacional en un proyecto estratégico para el desarrollo de nuestra provincia: la creación de un aeropuerto internacional en Cafayate”.

“En 2023 iniciamos las gestiones ante el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y desde hace años impulsamos una política clara para fortalecer la conectividad aérea”, acotó, para luego dar cuenta que “ahora dimos un paso más para concretarlo”.

“Este proyecto permitirá potenciar a Cafayate y a los Valles Calchaquíes como destino internacional, ampliar la llegada de visitantes y generar más trabajo y oportunidades para los salteños”, cerró Sáenz.

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