Scioli se entusiasma con la creación de un aeropuerto internacional en Cafayate

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, recibió al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, para continuar con el desarrollo del proyecto de un aeropuerto internacional en Cafayate.

“Cafayate y los Valles Calchaquíes tienen un potencial latente, que a partir de la creación de un aeropuerto internacional, pueden aprovechar de manera sustantiva”, enfatizó el funcionario nacional.

Asimismo, puso de relieve que “el presidente Milei dio el puntapié a través de la política de cielos abiertos para que haya más mundo en Argentina y más Argentina en el mundo, por lo que impulsar y concretar este tipo de proyectos es uno de nuestros objetivos primordiales”.

Avanzamos junto al Gobierno Nacional en un proyecto estratégico para el desarrollo de nuestra provincia: la creación de un aeropuerto internacional en Cafayate.



En 2023 iniciamos las gestiones ante el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y desde hace años… pic.twitter.com/ii5CgDgHRd — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) March 27, 2026

Por su parte, el gobernador aliado aseveró que “avanzamos junto al Gobierno nacional en un proyecto estratégico para el desarrollo de nuestra provincia: la creación de un aeropuerto internacional en Cafayate”.

“En 2023 iniciamos las gestiones ante el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y desde hace años impulsamos una política clara para fortalecer la conectividad aérea”, acotó, para luego dar cuenta que “ahora dimos un paso más para concretarlo”.

“Este proyecto permitirá potenciar a Cafayate y a los Valles Calchaquíes como destino internacional, ampliar la llegada de visitantes y generar más trabajo y oportunidades para los salteños”, cerró Sáenz.