“Increíblemente cerca”: La Plata impulsa su oferta de escapadas

La ciudad de La Plata dio a conocer su “Full Day” junto a agencias de viajes y prensa especializada, en el marco de una actividad pensada para posicionar esta nueva propuesta en el mercado turístico.

La actividad se basó en una propuesta de escapada cultural pensada para visitantes alojados en la Ciudad de Buenos Aires y desarrollada en articulación con prestadores turísticos locales. En este marco, el Ente Municipal de Turismo llevó adelante un FAM Tour exclusivo, con el objetivo de dar a conocer una experiencia que abre nuevas oportunidades de comercialización para el destino.

La iniciativa propuso mucho más que una visita: fue una invitación a redescubrir La Plata en una jornada completa, integrando servicios turísticos que se construyen de manera conjunta con el sector privado. Desde el guiado hasta la gastronomía, cada instancia del recorrido forma parte de una cadena de servicios que involucra directamente a actores locales, generando valor y nuevas oportunidades de desarrollo.

El FAM Tour incluyó traslado desde Buenos Aires, facilitando una experiencia integral desde el inicio. A lo largo del día, los participantes recorrieron puntos icónicos como la Plaza San Martín, Plaza Moreno, la Catedral, el Paseo del Bosque, la Casa Curutchet y el Museo de La Plata, acompañados por un guía especializado.

La jornada también puso en valor uno de los grandes diferenciales del destino: una escena gastronómica en crecimiento que empieza a consolidarse como parte de la experiencia turística.

“Más que un circuito, este Full Day representa una herramienta concreta para el crecimiento del sector: habilita la creación y comercialización de nuevos paquetes turísticos, integra a prestadores locales en propuestas estructuradas y amplía la oferta de escapadas desde Buenos Aires con una mirada profesional y colaborativa”, explicaron desde el EMATUR.

“Increíblemente cerca, La Plata consolida un modelo de trabajo que impulsa al destino desde adentro: articulando actores, potenciando experiencias y generando nuevas oportunidades para que el turismo siga creciendo”, completaron.

