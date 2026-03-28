Homenaje a Lorenzo Miguel con férreo reclamo de recomposición salarial

En el marco del 99º aniversario del nacimiento de Lorenzo Miguel, la UOM Capital realizó un homenaje al histórico dirigiente metalúrgico, con un fuerte llamado a la recomposición salarial. Fue en el marco

“Lorenzo Miguel y Augusto Vandor nos enseñaron que hay que luchar y negociar”, afirmó Roberto Bonetti, flamante secretario general de la Seccional Capital de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), durante el acto realizado en el Cementerio de Flores.

El acto contó con una fuerte carga emotiva y la presencia de Mariana Miguel —hija del histórico líder— junto a su familia, el historiador Víctor Ramos y Antonio Caló, exsecretario general de la UOMRA y de la CGT.

Ante la presencia de los miembros de la Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados en pleno, Bonetti sostuvo que “no importa quién gobierne ni a qué fuerza política pertenezca, los sindicatos tienen que defender el salario y las condiciones laborales”.

Al recordar la trayectoria de Lorenzo Mariano Miguel, el titular de la seccional porteña del gremio destacó su firmeza incluso frente a gobiernos de su propio signo político. Señaló que, en 1975, el dirigente no dudó en encabezar un paro de una semana contra la gestión de Isabel Martínez de Perón para exigir la homologación de los Convenios Colectivos, una medida que permitió proteger los ingresos frente a la escalada inflacionaria de aquel entonces.

“Me llama poderosamente la atención que algunos, que se llenan la boca atacando por los medios a Paolo Rocca de Techint, no hayan convocado en dos años a una movilización frente al edificio de Catalinas, sede de Techint, para lograr resolver la paritaria siderúrgica. Ni hayan convocado en cuatro meses a una sola movilización frente a la Secretaría de Trabajo para resolver la homologación del miserable aumento paritario de la rama metalmecánica. Sinceramente resultan paupérrimos consolidando salarios que sumergen en la indigencia a la familia trabajadora”, bramó.

Asimismo, sostuvo que la UOM debe dar un giro y priorizar la recomposición de los ingresos por sobre cualquier alineamiento partidario: “Algunos dirigentes buscan una solución política personal y no la solución salarial del conjunto de los trabajadores”.

Asimismo, el titular de la Seccional Capital no ahorró críticas hacia la actual conducción nacional del gremio, señalando que ha dejado a la UOM nacional en una situación “prácticamente de acefalía”, producto de cuestionamientos electorales no resueltos en la seccional de Campana.

Según Bonetti, esta falta de resolución institucional “no permite un horizonte claro cuando estamos a pocos días de comenzar las paritarias”.

Finalmente, adelantó que la Seccional Capital se encuentra preparando un documento con puntos estratégicos para que el gremio, a nivel nacional, retome una postura efectiva. El objetivo es iniciar un camino de recomposición salarial que establezca un piso mínimo por encima de la línea de la pobreza.