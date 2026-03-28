Tan Biónica explotó Vélez: “El regreso fue lo mejor que nos pasó”

El 27 de marzo quedará marcado como el inicio de una nueva etapa para Tan Bionica. Frente a un Estadio Vélez agotado, la banda volvió a encontrarse con su público en una noche cargada de emoción, euforia y canciones que atraviesan generaciones.

Con dos fechas más por delante el sábado y domingo, este primer show abrió una serie de tres noches que ya se viven como históricas, con público llegado desde distintos puntos del país y países vecinos para ser parte de este reencuentro.

Chano, Bambi, Diega y Seby regresaron al escenario con un show de más de dos horas que combinó por primera vez en vivo las canciones de su nuevo álbum El Regreso con los grandes clásicos que definieron su historia. Desde los primeros acordes, el estadio se transformó en una celebración total.

Visiblemente emocionado, Chano tomó la palabra en uno de los momentos más intensos de la noche: “Esto es muy emocionante, gracias a todos. Qué noche maravillosa estamos teniendo. Uno siempre sueña con volver a algún lugar, pero para nosotros esto fue una forma de reencontrarnos, con mis compañeros, con ustedes de vuelta. El regreso fue lo mejor que nos pasó”.

El show propuso un recorrido por toda la historia de la banda, alternando entre momentos de profunda emoción y otros de pura euforia colectiva. Las nuevas canciones .como “El problema del amor”, “Mil días” y “La invención”- convivieron con clásicos imbatibles como “Ella”, “Beautiful”, “Ciudad Mágica”, “Hola mi vida”, “Obsesionario” y “La melodía de Dios”, que hicieron vibrar a un estadio entero.

Uno de los momentos más especiales llegó con la interpretación de “Mi vida”, junto a Andrés Calamaro, quien se sumó como invitado en una aparición celebrada por todo Vélez. Antes de recibirlo, Chano expresó: “Tratamos tantas veces de hacer una canción como las de él, es una de las personas más generosas que conozco, es el más grande músico argentino. Quiero que el aplauso de la noche sea para Andrés Calamaro”. Además, interpretaron juntos el himno de Andrés, “Flaca”.

Con una producción impactante, un despliegue audiovisual de primer nivel y una performance escénica contundente, Tan Biónica reafirmó su lugar como una de las bandas más importantes y queridas de la música argentina. La comunión con el público —entre nostalgia, recuerdos, amores y celebración— convirtió la noche en una experiencia colectiva inolvidable.

La primera fecha en Vélez no solo significó el regreso en vivo de la banda, sino también el comienzo oficial del tour El Regreso, que continuará con presentaciones en todo el país y el exterior.

Este sábado 28 y domingo 29 de marzo, la experiencia se repetirá en dos nuevas noches, confirmando que la fiesta biónica está más viva que nunca.