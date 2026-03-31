Insólito: Chocaron dos patrulleros en Ezeiza y ninguno iba en persecución

Un insólito e incomprensible hecho sucedió en las últimas horas en Ezeiza donde dos patrulleros chocaron al llegar a una desértica esquina.

El suceso se dio en el cruce de las calles Agustín de Vedia y Julián Segundo Agüero del mencionado distrito del Conurbano bonaerense sur, este viernes a las 6.45 horas.

Una cámara de seguridad captó la asombrosa escena y en las imágenes se observa que ambos vehículos, una camioneta Toyota SW4 negra y un Fiat Cronos blanco, llegaron sobrados a la esquina, y ninguno venía en persecución, por lo que la colisión es aún más asombrosa.

🔴 Insólito choque de patrulleros en Ezeiza



Dos móviles policiales colisionaron en el cruce de Agustín de Vedia y Agüero. Ninguno estaba en persecución: uno iba a cargar combustible y el otro se dirigía a la central.



El hecho ocurrió ayer a las 6.45 y participaron unidades de… pic.twitter.com/ztRtsOclPH — ANDigital (@ANDigitalOK) March 28, 2026

De hecho, el Cronos –que corresponde a la Comisaría Primera del distrito– iba a cargar combustible, mientras que la Toyota, de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), se dirigía a la estación.

Naturalmente todo es materia de investigación, pero en este tipo de situaciones cabe la pregunta: ¿Cómo puede ocurrir algo así?

Resta informar que dos efectivos resultaron heridos por el impacto, aunque por suerte ninguno de consideración.