Dibu Martínez celebró su vuelta a la Selección argentina

El arquero Emiliano Martínez volvió a sumar minutos con la Selección argentina y no ocultó su satisfacción tras el triunfo en el amistoso frente a Mauritania. El “Dibu” dejó en claro lo que significa para él defender el arco nacional y compartió un mensaje que rápidamente se viralizó.

A través de sus redes sociales, el guardameta expresó su felicidad por volver a vestir la camiseta celeste y blanca. “Siempre un orgullo defender estos colores”, escribió, agradeciendo además el apoyo constante de los hinchas en cada presentación.

Más allá del resultado positivo, el arquero fue uno de los que se tomó el encuentro con total seriedad. En zona mixta, dejó en claro que todavía hay cosas por mejorar y realizó una autocrítica sobre el rendimiento del equipo, en un partido que sirvió para volver a sumar rodaje.

El duelo ante Mauritania terminó con victoria para la Argentina, pero también dejó algunas señales de ajuste de cara a lo que viene. El cuerpo técnico apunta a seguir consolidando el funcionamiento del equipo, incluso en este tipo de amistosos.

Ahora, el próximo desafío para la Selección argentina será este martes, cuando se enfrente a Zambia en el estadio La Bombonera. Allí, el equipo buscará seguir sumando minutos y ajustar detalles con la mirada puesta en los compromisos oficiales.