martes 31 de marzo de 2026 - Edición Nº4392

Policiales y Judiciales | 28 mar 2026

Imprudente

Tigre: una moto cruzó en rojo y el choque quedó grabado en cámaras

El accidente ocurrió en General Pacheco y fue registrado por cámaras de seguridad. Los dos heridos fueron trasladados al hospital y están fuera de peligro.

Accidentados trasladados al Hospital Zonal Magdalena V. de Martinez.
TAGS: ACCIDENTE, GENERAL PACHECO, TIGRE, DEFENSA CIVIL, CáMARAS DE SEGURIDAD, CONSTITUYENTES

Un violento accidente de tránsito sacudió a la localidad de General Pacheco, en el partido bonaerense de Tigre, donde un motociclista y su acompañante protagonizaron un fuerte choque que terminó con ambos volando varios metros por el aire.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida de los Constituyentes, cuando la moto cruzó un semáforo en rojo y terminó impactando de frente contra un auto que circulaba en sentido contrario. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Tigre, que captaron el momento exacto del impacto.

 

Las imágenes muestran cómo, tras la colisión, los dos ocupantes del rodado menor salen despedidos y caen sobre el asfalto. La escena generó alarma inmediata y fue detectada por los operadores del sistema de monitoreo, que activaron el protocolo de emergencia.

 

Minutos después, personal de Defensa Civil y del Sistema de Emergencias Tigre llegó al lugar para asistir a los heridos. Ambos fueron trasladados al hospital Magdalena V. de Martínez, donde recibieron atención médica y, según se informó, se encuentran fuera de peligro.

 

Desde el municipio destacaron el rol del sistema de videovigilancia, que permitió una rápida intervención en el lugar del accidente. En ese sentido, recordaron que el distrito cuenta con una amplia red de cámaras y móviles que patrullan de manera permanente para responder ante este tipo de situaciones.

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