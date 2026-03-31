Tigre: una moto cruzó en rojo y el choque quedó grabado en cámaras

Un violento accidente de tránsito sacudió a la localidad de General Pacheco, en el partido bonaerense de Tigre, donde un motociclista y su acompañante protagonizaron un fuerte choque que terminó con ambos volando varios metros por el aire.

#Impactante 😱 choque en Tigre: una moto cruzó en rojo, chocó un auto y sus ocupantes salieron despedidos varios metros.



El hecho ocurrió en General Pacheco y quedó registrado por cámaras. Ambos heridos están fuera de peligro.#Tigre #Accidente #Transito #BuenosAires… pic.twitter.com/iyCiMn6hYu — ANDigital (@ANDigitalOK) March 28, 2026

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida de los Constituyentes, cuando la moto cruzó un semáforo en rojo y terminó impactando de frente contra un auto que circulaba en sentido contrario. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Tigre, que captaron el momento exacto del impacto.

Las imágenes muestran cómo, tras la colisión, los dos ocupantes del rodado menor salen despedidos y caen sobre el asfalto. La escena generó alarma inmediata y fue detectada por los operadores del sistema de monitoreo, que activaron el protocolo de emergencia.

Minutos después, personal de Defensa Civil y del Sistema de Emergencias Tigre llegó al lugar para asistir a los heridos. Ambos fueron trasladados al hospital Magdalena V. de Martínez, donde recibieron atención médica y, según se informó, se encuentran fuera de peligro.

Desde el municipio destacaron el rol del sistema de videovigilancia, que permitió una rápida intervención en el lugar del accidente. En ese sentido, recordaron que el distrito cuenta con una amplia red de cámaras y móviles que patrullan de manera permanente para responder ante este tipo de situaciones.