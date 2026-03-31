Wanda Nara fue escrachada en Japón durante un viaje en tren: ¿Qué pasó?

Un viaje que parecía tranquilo terminó en escándalo para Wanda Nara, que quedó en el centro de la polémica tras ser escrachada por un pasajero durante un recorrido en tren en Japón.

El episodio ocurrió a bordo de una formación de alta velocidad, donde la mediática viajaba junto a su pareja. Según relató un usuario japonés en redes sociales, el comportamiento de ambos generó incomodidad entre los pasajeros por actitudes consideradas fuera de lugar.

En el posteo, el hombre aseguró que la pareja hablaba en voz alta por teléfono y mantenía una postura inapropiada, con los pies apoyados en los asientos delanteros. La publicación estuvo acompañada por una imagen que rápidamente se viralizó y encendió el debate.

El descargo del pasajero fue contundente y reflejó su malestar por la situación, en un contexto donde las normas de convivencia en el transporte público suelen ser muy estrictas. La crítica no tardó en cruzar fronteras y llegar a usuarios argentinos, donde generó todo tipo de reacciones.

Mientras algunos salieron a cuestionar la actitud de la empresaria, otros intentaron bajarle el tono a la situación. Lo cierto es que el episodio volvió a poner a Wanda Nara en el centro de la escena, incluso lejos del país y en medio de su estadía en Asia.

No es la primera vez que la mediática queda envuelta en una controversia pública. Sin embargo, este nuevo episodio tomó relevancia internacional y volvió a dejar expuesta su imagen en redes sociales, donde cada movimiento es seguido de cerca.