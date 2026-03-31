La Bombonera explotó contra Riquelme por un reclamo que se viralizó en minutos

Un clima de fuerte malestar se vivió en La Bombonera, donde varios hinchas expresaron su bronca por problemas de visibilidad en distintos sectores del estadio durante el último partido.

El reclamo surgió de simpatizantes que aseguraron haber pagado entradas a valores elevados, pero que al momento de ubicarse en sus lugares se encontraron con serias dificultades para ver el campo de juego, lo que generó indignación inmediata.

En medio de esa situación, comenzaron a escucharse insultos dirigidos al presidente de Boca, Juan Román Riquelme, apuntando directamente contra la dirigencia por la organización y las condiciones de las ubicaciones.

#FutbolArgentino ⚽️ Bronca en La Bombonera: hinchas insultaron a Juan Román Riquelme porque no podían ver el partido desde sus ubicaciones pese a pagar caro.



El reclamo se viralizó en redes.



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Videos grabados por los propios hinchas se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde se pueden ver las quejas y el enojo de quienes no podían seguir el partido con normalidad, pese a haber pagado precios altos por sus entradas.

El episodio volvió a poner en discusión la infraestructura del estadio y la distribución de ubicaciones, en un contexto donde la demanda para asistir a la cancha es cada vez mayor y las críticas por la experiencia del público empiezan a repetirse.