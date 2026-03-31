Caballito: frenaron a un camionero y hallaron 400 litros de ketamina

Un nuevo operativo antidrogas sacó de circulación un cargamento millonario en el barrio porteño de Caballito, donde la Policía de la Ciudad detuvo a un camionero que transportaba ketamina líquida escondida dentro de su vehículo.

Todo comenzó este sábado por la tarde, cuando los agentes detectaron un camión estacionado en doble fila sobre la avenida Juan Bautista Alberdi. El conductor llamó la atención por su actitud, ya que se mostró nervioso y no pudo explicar con claridad qué hacía en el lugar.

Ante esa situación, los efectivos decidieron inspeccionar el rodado y se encontraron con una maniobra sospechosa: el camión tenía dos tanques de combustible, pero uno de ellos no estaba conectado al sistema y contenía un líquido transparente.

Luego de las pericias realizadas por personal especializado, se confirmó que se trataba de ketamina líquida, con un volumen cercano a los 400 litros. Se trata de una sustancia que tiene uso médico, pero que también es utilizada de manera ilegal como droga recreativa.

El conductor, de nacionalidad paraguaya, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, mientras que el camión fue secuestrado. Según las primeras estimaciones, el cargamento tendría un valor cercano al millón y medio de dólares.

La investigación ahora apunta a determinar el origen de la droga y cuál era su destino final, ya que no se descarta que estuviera destinada a su distribución en distintos puntos del país.