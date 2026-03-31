Máximo Kirchner afirmó que la razón jurídica triunfó “sobre la especulación financiera”

Tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos que le dio la razón al Estado argentino en la causa contra la expropiación de YPF, el diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, presentó un proyecto de declaración en la Cámara baja para expresar el beneplácito de los legisladores con la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

En igual sentido, reafirmó que la expropiación de la petrolera en 2012 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner constituyó la “recuperación de la soberanía hidrocarburífera de nuestra República Argentina”.

En la presentación parlamentaria, el líder camporista sostuvo que el fallo “puso freno a una extorsión financiera que pretendía hipotecar el futuro de las próximas generaciones de argentinos/as por un monto superior a los 16.100 millones de dólares”.

Vale reseñar que tras varios años de litigio, la jueza Preska había resuelto en 2023 en primera instancia que Argentina violó el estatuto de YPF en el proceso de nacionalización que estuvo a cargo del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof y condenó al país a pagar 16 mil millones de dólares.

“La sentencia de la jueza Preska no fue un acto de justicia imparcial, sino una decisión motivada políticamente”, advirtió Kirchner y recalcó que el reciente fallo “es el triunfo de la razón jurídica sobre la especulación financiera de Burford Capital”.

Acto seguido, consignó que la defensa argentina “logró demostrar que el estatuto de una sociedad privada no podía prevalecer sobre la Constitución Nacional ni sobre el ordenamiento jurídico del país”.

Finalmente, destacó la “continuidad de la estrategia jurídica defensiva como política de Estado” por parte de las distintas gestiones de la administración nacional y apuntó contra el actual Gobierno, calificando como una “ironía del destino” que “quienes hoy conducen el país, habiendo denostado sistemáticamente la recuperación de nuestra petrolera de bandera, hoy celebran un triunfo que solo fue posible porque no se rompió la estrategia de defensa nacional que se venía sosteniendo”.