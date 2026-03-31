martes 31 de marzo de 2026 - Edición Nº4392

Municipios | 29 mar 2026

Clima

En La Plata elevan el nivel de alerta a “amarillo” por tormentas

Algunas podrían ser localmente fuertes, con ráfagas y lluvias intensas durante el domingo. La comuna dispuso tareas de prevención y monitoreo.

Pasados por agua.
TAGS: LA PLATA, LLUVIAS, TORMENTAS

La Municipalidad de La Plata estableció el Nivel de Atención del Riesgo “amarillo” por tormentas durante la madrugada y mañana de este domingo 29 de marzo.

“Algunas podrían ser localmente fuertes, con ráfagas y lluvias intensas”, anticipó el Municipio en su último parte hidrometeorológico.

Frente a esta situación, se pusieron en marcha trabajos de monitoreo y prevención articulados entre las distintas áreas operativas.

Se recomienda a los vecinos permanecer en un lugar seguro en el período mencionado y no sacar los residuos para evitar obstrucciones.

Además, es importante tener precaución al circular en vehículos (hacerlo despacio y con las luces bajas encendidas), no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.

Para conocer la información relativa al tiempo actualizada, está disponible la cuenta de X “ClimaMLP”. En situaciones de emergencia, a su vez, la ciudadanía tiene la posibilidad de comunicarse al 911, mientras que para emergencias médicas en la vía pública funciona el 107 del SAME La Plata.

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