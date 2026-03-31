En La Plata elevan el nivel de alerta a “amarillo” por tormentas

La Municipalidad de La Plata estableció el Nivel de Atención del Riesgo “amarillo” por tormentas durante la madrugada y mañana de este domingo 29 de marzo.

“Algunas podrían ser localmente fuertes, con ráfagas y lluvias intensas”, anticipó el Municipio en su último parte hidrometeorológico.

07:15 > Comienzan a registrarse tormentas y lluvias de variada de intensidad en La Plata, las cuales continuarán durante la mañana. No se descarta la probabilidad de chaparrones fuertes. pic.twitter.com/bKMcKXYhGu — Clima La Plata (@ClimaMLP) March 29, 2026

Frente a esta situación, se pusieron en marcha trabajos de monitoreo y prevención articulados entre las distintas áreas operativas.

Se recomienda a los vecinos permanecer en un lugar seguro en el período mencionado y no sacar los residuos para evitar obstrucciones.

Además, es importante tener precaución al circular en vehículos (hacerlo despacio y con las luces bajas encendidas), no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.

19:30 h> Subimos a AMARILLO el NIVEL DE ATENCIÓN DEL RIESGO POR TORMENTAS durante la madrugada del domingo en la ciudad de La Plata; algunas podrían ser localmente fuertes con ráfagas y lluvias intensas. pic.twitter.com/d2bwaqRQbS — Clima La Plata (@ClimaMLP) March 28, 2026

Para conocer la información relativa al tiempo actualizada, está disponible la cuenta de X “ClimaMLP”. En situaciones de emergencia, a su vez, la ciudadanía tiene la posibilidad de comunicarse al 911, mientras que para emergencias médicas en la vía pública funciona el 107 del SAME La Plata.