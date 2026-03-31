Aznar lleva a todo el país sus noches “entre amigos”

Pedro Aznar finalizó sus presentaciones en La Trastienda donde apostó por una propuesta distinta, pero con su esencia que lo caracteriza y muy cerca de sus seguidores. Así, a lo largo de cinco noches en Buenos Aires desplegó un emotivo homenaje bajo el nombre “Una noche entre amigos” en el que repasó grandes éxitos de artistas que como él, marcaron generaciones.

Cada fecha fue una experiencia única donde sonaron canciones como “Confesiones de invierno” de Charly García; “Crimen” de Gustavo Cerati; “Todos los días un poco” de León Gieco; “Fields of gold” de Sting y “Love of my life de Queen.

Para estos shows, el consagrado artista eligió una puesta íntima, pero también inmersiva con una pantalla en la que se traducía cada letra al español, mientras él interpretaba cada canción con sus infaltables instrumentos.

De esta manera, a lo largo de cinco shows cada uno de los presentes vivió una velada especial de la mano de Pedro Aznar quien comandó un brillante viaje en el tiempo y atravesando a todos por la emoción, risas e historias.

Luego de haber deslumbrado a todo su público de Buenos Aires, el artista anuncia su gira “Una noche entre amigos” con 20 fechas confirmadas abarcando Olavarría, Tandil, Santa Rosa, Bahía Blanca, Patagones, Cipolletti, Villa Regina, Neuquén, General Roca, Zapala, Cutral Co, Bariloche, Esquel, Caleta Olivia, Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia.

Las entradas para toda la gira se encuentran disponibles a través de PedroAznar.net.

