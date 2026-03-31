Kicillof reiteró que el peronismo atraviesa un año de “reconstrucción”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que “no es fácil tomar las palabras de Milei muy en serio”, por las continuas contradicciones del Presidente.

“El Gobierno está atravesando el producto de las cosas que dice y hace” y “los insultos de Milei van teniendo con el paso del tiempo diferente apreciación por parte de la sociedad”, analizó al aludir a las últimas encuestas públicas que muestran un deterioro en la imagen presidencial.

🗣️ “Nosotros ganamos”: Javier Milei celebró el fallo por YPF y apuntó contra Cristina Kirchner y Axel Kicillof



⛽ “Expropiar está mal, robar está mal”, subrayó el Presidente, y resaltó: “Argentina logró una sentencia histórica en esta administración”.



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En tanto, contrastó: “Nosotros, en lo que respecta al peronismo, estamos en un año de construcción o reconstrucción de la capacidad de presentar una alternativa política”.

De todos modos, aclaró que no se refiere a la campaña electoral y menos todavía a candidaturas. Cuando fue consultado por su rol en ese armado, enfatizó: “No sé si llamarlo Clío o no Clío, estoy trabajando en eso y me comprometí a hacerlo porque yo creo que dos años de Milei han sido terribles, por lo que ocho años de Milei en términos del tejido productivo nacional, de condiciones de vida, de empleo, de cultura, de ciencia, tecnología, universidad, de soberanía nacional, serían muy perjudiciales”.

“Tenemos la responsabilidad, la obligación, de conformar una alternativa política que pueda en 2027 aparecer como una opción. En eso estoy totalmente comprometido”, insistió Kicillof en declaraciones a Perfil.

En cuanto al caso YPF, recordó cuando Milei anunciaba “un nuevo impuesto que se llama tasa Kicillof, que es para pagar el desaguisado de un amateur”.

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💬 El gobernador bonaerense celebró el fallo a favor de la petrolera y aludió al “coro de voces que repitió durante años los argumentos de los buitres”.



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Se refería al fallo de primera instancia de la jueza estadounidense Loretta Preska que planteaba que Argentina abone US$ 16 mil millones por la expropiación de YPF.

Hoy resuelto favorablemente para Argentina ese proceso en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, Kicillof deslizó que Milei “tendría que devolverlo ahora”.

“Mirá lo que hubiera pasado, ¿no? En otro momento se expresó con que iba a intervenir la provincia de Buenos Aires. No es fácil tomar las declaraciones y las palabras de Milei con respecto a estos temas muy en serio”, disparó.

“No es quién ganó o quién se lo atribuye. El punto es que había una causa judicial en un tribunal de Nueva York contra Argentina, con argumentos que no correspondían jurídicamente. Y tuvo un fallo inicial en contra de la Argentina basándose en argumentos que estaban mal, el núcleo de la sentencia de la Cámara marca que ganaron los argumentos que habían sido presentados en 2012”, explicó el jefe del Estado bonarense.

Y sentenció: “Lo raro es que durante todo este tiempo, en lugar de defender a la Argentina y a la soberanía nacional, les dieron la razón a los buitres en base a un argumento que se acaba de demostrar que era falso”.