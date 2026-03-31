Humedad, calor y lluvia en Buenos Aires: el giro que se asoma en la semana

El paraguas va a seguir siendo protagonista en el AMBA porque el mal clima no se va todavía. Este domingo arrancó con lluvias fuertes y un escenario bastante inestable que, según el pronóstico, se va a extender unos días más.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional advirtieron que siguen vigentes las alertas por tormentas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. La combinación de humedad, calor y viento genera condiciones para lluvias intensas por momentos.

Para este domingo, se esperan precipitaciones intermitentes durante gran parte de la jornada, con temperaturas que rondan entre los 21 y los 29 grados. Un día pesado, con poco sol y bastante humedad.

El lunes no trae demasiados cambios. La inestabilidad va a seguir presente, con tormentas aisladas y condiciones similares, por lo que el arranque de la semana seguirá con paraguas a mano.

La buena noticia llega recién a partir de este martes, cuando se espera una mejora más clara, con menos nubosidad y temperaturas que podrían trepar hasta los 30 grados. El miércoles iría en la misma línea, con un clima más estable.

De todas maneras, hacia el final de la semana podría volver algo de inestabilidad y después un leve descenso de temperatura. Nada extremo, pero sí un cambio respecto a estos días más pesados.