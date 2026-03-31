Mercedes Sosa y la polémica: la frase de un funcionario que desató repudio

Un fuerte escándalo sacude a Tucumán luego de que el coordinador de Radio Nacional de esa provincia, Enzo Ferreira, quedara en el centro de la polémica por una serie de publicaciones en redes sociales donde insultó a Mercedes Sosa, una de las figuras más emblemáticas de la música nacional.

Los mensajes, que habían sido publicados semanas atrás pero se viralizaron en las últimas horas, generaron un rechazo inmediato. En uno de ellos, el funcionario se refirió a la artista con términos despectivos como “gorda comunista” e incluso replicó otro posteo aún más agresivo. Además, al ser cuestionado, sostuvo: “Solo hice una descripción física e ideológica”, lo que profundizó la indignación.

Tras el repudio generalizado, Ferreira pidió disculpas a la familia de la cantante, aunque mantuvo su postura respecto de las críticas políticas. Esa reacción no alcanzó para calmar la situación y sumó nuevas críticas desde distintos sectores.

Tras el repudio generalizado, Ferreira pidió disculpas a la familia de la cantante, aunque sostuvo sus críticas en relación a la ideología de Sosa. Esa postura no hizo más que profundizar el conflicto y sumar cuestionamientos desde distintos sectores.

Desde el ámbito cultural de la provincia salieron a marcar la gravedad de lo ocurrido, al considerar que este tipo de expresiones no pueden provenir de alguien que ocupa un cargo público, y menos aún en una emisora que lleva el nombre de la propia artista.

La familia de Mercedes Sosa también se expresó y fue contundente: reclamó la renuncia del funcionario y remarcó que su figura trasciende cualquier intento de agravio. Mientras tanto, el caso sigue generando repercusiones políticas en la provincia, en medio de un clima cada vez más tenso.

Por su parte, Ferreira intentó desligar la polémica de sus dichos y la vinculó a disputas políticas locales. Sin embargo, el foco sigue puesto en sus declaraciones y en el impacto que generaron, en un tema que todavía está lejos de cerrarse.