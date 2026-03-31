Corea del Sur, el premio mayor que busca la Copa Robótica Argentina 2026

La tecnología vuelve a ser protagonista con la Copa Robótica Argentina 2026, una competencia que reúne a estudiantes de todo el país con un objetivo claro: llegar al mundial que se va a disputar en Corea del Sur.

Organizada por Educabot, la iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 15 y 18 años, sin necesidad de experiencia previa. La idea es acercarlos al mundo de la robótica, la programación y la inteligencia artificial desde un enfoque práctico y accesible.

Durante la competencia, los equipos van a atravesar distintas etapas que combinan desafíos virtuales, instancias de programación y encuentros presenciales. A lo largo del proceso, además, cuentan con acompañamiento de mentores y capacitaciones que buscan potenciar tanto lo técnico como el trabajo en equipo.

El gran incentivo está en la proyección internacional: el equipo ganador representará a la Argentina en el FIRST Global Challenge, donde participan jóvenes de más de 190 países con proyectos vinculados a problemáticas globales.

La competencia también pone el foco en la inclusión, promoviendo la participación de equipos diversos y sumando incentivos para la integración. En ediciones anteriores ya participaron miles de estudiantes, consolidando el crecimiento de este tipo de propuestas en el país.

La final nacional se va a realizar en Neuquén, donde se definirán los representantes argentinos que viajarán a Corea del Sur. Para muchos chicos, más allá del resultado, la experiencia ya es una puerta de entrada al mundo de la innovación.