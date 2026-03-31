Domingo de Ramos: qué se celebra y por qué marca el comienzo de la Semana Santa

Este domingo se celebra el Domingo de Ramos, una de las fechas más importantes para el calendario cristiano y que marca el comienzo de la Semana Santa.

La jornada recuerda la entrada de Jesús de Nazaret en Jerusalén, un episodio que aparece en los Evangelios y que tiene un fuerte valor simbólico dentro de la fe. Según la tradición y relatos biblicos, fue recibido por una multitud que agitaba ramas de palma y olivo como símbolo de reconocimiento y esperanza, en un gesto que con el tiempo se volvió rito en su fe.

De ahí viene justamente el nombre de la fecha. Las palmas y ramas de olivo representan paz, fe y esperanza, y en ese momento también simbolizaban el reconocimiento del pueblo hacia Jesús como una figura clave.

En la actualidad, la celebración se mantiene con rituales similares en todo el mundo. Los fieles suelen asistir a misa con ramas de olivo o palmas, que luego son bendecidas durante la ceremonia y forman parte de una procesión.

Estas ramas no son un simple objeto: para muchos creyentes tienen un significado especial y suelen guardarse en sus casas como símbolo de protección y acompañamiento espiritual durante todo el año.

El Domingo de Ramos no solo abre la Semana Santa, sino que también anticipa los días más fuertes de la tradición cristiana, como el jueves santo, el viernes santo y el domingo de pascua, momentos centrales para millones de personas.