Patrullero en Constitución terminó dentro de una pizzería: qué pasó con el 168

Un fuerte choque sacudió este domingo por la mañana al barrio de Constitución, cuando un patrullero de la Policía de la Ciudad terminó incrustado dentro de una pizzería tras colisionar con un colectivo de la línea 168. El hecho dejó una escena impactante y generó momentos de tensión entre vecinos y comerciantes de la zona.

El impacto fue tan violento que el móvil policial atravesó el frente del local ubicado sobre la avenida San Juan, provocando destrozos en el interior. Mesas, sillas y parte de la estructura quedaron dañadas, mientras que los vidrios estallaron y quedaron esparcidos por todo el lugar.

Como consecuencia del siniestro, al menos ocho personas resultaron heridas y debieron ser asistidas por personal médico que llegó rápidamente al lugar. Algunas de las víctimas fueron trasladadas a centros de salud cercanos para una mejor atención, aunque en principio ninguna presentaría lesiones de gravedad.

La secuencia es materia de investigación y las cámaras de seguridad serán clave para determinar cómo ocurrió el choque. Por estas horas, se busca establecer la mecánica del hecho y las responsabilidades de los conductores involucrados.

El episodio generó preocupación entre los vecinos de la zona, no solo por la magnitud del impacto sino también por el riesgo que implicó en un área muy transitada, donde este tipo de situaciones podría haber tenido consecuencias aún más graves.