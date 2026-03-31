Clase magistral frente a una de las propiedades no declaradas de Adorni

Tras el nuevo escándalo en el que se vio envuelto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el que se vio obligado a reconocer una serie de propiedades que no tenía declaradas, desde el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires preparan una jornada de clases públicas toda la semana frente a una de ellas.

El objetivo es poner de relieve “la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades y la crisis salarial que golpea a docentes y nodocentes de la UBA”.

La jornada está organizada junto a dos de los gremios mayoritarios de la Universidad, FEDUBA y AGD, y empezará este lunes 30 a las 16 horas con una Clase Magistral “La universidad frente a la lógica del mercado: la discusión que subyace frente al ataque del Gobierno”, a cargo de un reconocido docente de Filosofía.

La clase se desarrollará en Miró al 500, apenas a dos cuadras de la casa de estudios que se encuentra ubicada en Puan 480, en el corazón del barrio porteño de Caballito. Luego continuará durante todo el día martes con clases públicas de 10 a 18 horas con docentes de las nueve carreras que se dictan en la Facultad.

“Mientras Adorni se compra departamentos a rolete, sin declarar, a solo dos cuadras tiene la Facultad de Filosofía y Letras donde son cada vez más los docentes con salarios de miseria, que no llegan a fin de mes, y donde crece permanentemente el número de estudiantes que tiene que cursar menos materias porque no les alcanza ni para pagar la SUBE”, expresó Isabel González Puente, estudiantes de Ciencias de la Educación y presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras.

Esta medida se enmarca dentro de la cuarta semana de protesta que llevan adelante los gremios docentes y nodocentes a nivel nacional, que continúan reclamando la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en el Congreso, la reapertura de paritarias y una urgente recomposición salarial.