martes 31 de marzo de 2026 - Edición Nº4392

Economía | 30 mar 2026

Desde EEUU

Aliado de Milei se entusiasma con el GNL: “Listos para la competencia”

En el marco de la principal conferencia petrolera a nivel mundial, el mandatario neuquino Rolando Figueroa destacó el potencial de Vaca Muerta como polo global.

Rolando Figueroa.
TAGS: VACA MUERTA, NEUQUEN, ROLANDO FIGUEROA, CERA WEEK

Esta semana se celebró en Houston, Texas, la CERA Week 2026, la conferencia anual de energía más importante del mundo y Neuquén recibió el apoyo de voces clave de la industria petrolera global.

En este marco, el gobernador Rolando Figueroa expuso en un auditorio en el que había entusiastas CEOs y directivos de empresas, además del secretario coordinador de Energía de la Nación, Daniel González, quien también destacó el presente neuquino.

El panel que tuvo como protagonista a Figueroa fue el de “Vaca Muerta CEO & Policy” y el mandatario confirmó que la provincia trabaja en un esquema de beneficios fiscales para el GNL, que incluirá una reducción de las regalías y exenciones impositivas, para mejorar la competitividad internacional.

“En el caso específico del GNL, estamos trabajando para establecer una alícuota diferencial en materia de regalías”,  detalló.

Asimismo, puso de relieve que, a diferencia de Estados Unidos, donde se paga el impuesto a los ingresos brutos sobre el gas antes de su licuefacción, en Neuquén no se aplicará para así “mejorar la competitividad”. Además, recordó que las exportaciones “están gravadas a tasa cero”.

Como parte de los beneficios pensados para atraer nuevos inversores, Figueroa subrayó que la carga impositiva ya es significativamente baja en comparación con otros mercados y adelantó que el metano podría tener aún menores cargas. “Estamos preparados para la competencia”, dijo y explicó que, además del potencial que posee el subsuelo neuquino, se valora la “estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y un trabajo en equipo del gobierno nacional, el gobierno provincial, gobiernos municipales, las operadoras, las empresas locales y su gente”.

En su disertación en Houston, Figueroa también destacó la sintonía con el Gobierno nacional que permitió avanzar en leyes claves, además del RIGI.

“A partir de leyes nacionales y provinciales, construimos un marco de seguridad jurídica que hoy constituye un capital intangible altamente valorado. No solo ofrecemos seguridad jurídica, sino también seguridad política y una región libre de conflictos. Se trata de provincias con paz social, otro intangible clave para el desarrollo”, concluyó.

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