Cierre temporal de autopistas Illia y Dellepiane y Avenida Cantilo

Este lunes 30 marzo, desde las 22 y durante 8 horas, no se podrá usar la Autopista Illia sentido al Norte ni Cantilo para hormigonar la estructura del nuevo Puente Labruna.

Además, se mantendrá cerrada la salida de Cantilo a Udaondo hasta mediados de abril, en tanto que durante el fin de semana hubo reducción de calzada en Lugones.

Como alternativa, todo el tránsito que circule sentido al Norte deberá desviarse por Avenida Figueroa Alcorta o Avenida del Libertador.

También se cortará el Paseo del Bajo sentido Norte, a la altura de Retiro, desviando todo el tránsito pesado hacia Avenida Costanera para incorporarse a Cantilo en el ingreso ubicado después del puente Labruna.

En sentido contrario, hacia el centro, la autopista Illia y Lugones permanecerán habilitadas, con tránsito normal.

Autopista Dellepiane

La autopista Dellepiane también estará cerrada en sentido a la provincia desde las 22 del lunes hasta las 5 del miércoles, por obras en el nuevo puente Río Negro. Además, el martes 31 de marzo el tránsito en Dellepiane mano al centro porteño también será interrumpido.

Los cortes serán en ambos sentidos. Desde las 22 del lunes y durante siete horas estará cerrada hacia la provincia por el hormigonado del nuevo puente de la calle Río Negro. Quienes viajen hacia Ezeiza deberán desviarse por avenida Argentina y luego tomar Larrazábal-Eva Perón. Los que circulen por la autopista 25 de Mayo pueden evitar la zona yéndose por Perito Moreno, General Paz y Riccheri, o bien optar por las avenidas Independencia, Alberdi y General Paz.

Finalmente, el martes 31 de marzo desde las 22 y por otras siete horas, la Dellepiane se cerrará en sentido al centro entre General Paz y Argentina. En ese caso, se podrá acceder a la autopista por las subidas de avenida Argentina, Escalada o Lacarra para empalmar con la 25 de Mayo. El tránsito que venga por Riccheri hacia el centro será desviado a General Paz, desde donde se podrá seguir por avenida 27 de Febrero y Cámpora, Roca, Alberdi o la autopista Perito Moreno.