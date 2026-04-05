Tras las lluvias, piden reforzar el descacharrado domiciliario para prevenir el dengue

Tras las lluvias registradas en los últimos días, la Municipalidad de La Plata instó a la ciudadanía a reforzar las tareas de descacharrado en los domicilios para evitar la acumulación de agua en recipientes, canaletas y otros objetos capaces de convertirse en focos propicios para la reproducción de mosquitos.

En este sentido, se recordó la importancia de vaciar o dar vuelta baldes, palanganas y todo tipo de elementos que puedan retener agua, además de lavarlos con un cepillo para impedir la proliferación de larvas.

El pronóstico para La Plata>



LUN: Nubosidad variable, baja prob de chaparrones aislados. Neblinas y bancos de niebla matinales. Vientos leves a moderados del noreste.

20°C/27°C



MAR: Cielo algo nublado, cálido y húmedo. Vientos leves a moderados del noreste.

20°C/29°C — Clima La Plata (@ClimaMLP) March 30, 2026

Las recomendaciones de la comuna también incluyen reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda, destapar las rejillas con agua caliente, mantener el césped corto, limpiar y cambiar con frecuencia el agua de los bebederos de animales y colocar telas mosquiteras en puertas y ventanas.

Asimismo, en el marco del Plan Municipal de Prevención del Dengue, la Secretaría de Salud continúa concretando jornadas en distintos barrios, las cuales contemplan la difusión de medidas preventivas, la entrega de repelentes y la aplicación de dosis de la vacuna contra la enfermedad.

Vale destacar que el mosquito Aedes aegypti se reproduce en agua limpia, como la de lluvia. Sus huevos quedan en la superficie de los elementos contenedores del agua y, con condiciones favorables de humedad y temperatura, pueden transformarse en adultos en apenas diez días.