“La casaca de Dios”, un Cinema Paradiso del fútbol

Luego de su paso por el Festival de Málaga hace apenas unos días, La casaca de Dios se estrenará el 9 de abril en todos los cines del país.

La película, dirigida por Fernán Mirás y protagonizada por Natalia Oreiro y Jorge Marrale, formó parte de la programación oficial del festival, consolidando su proyección internacional antes de su llegada a las salas argentinas.

Una historia “profundamente emocional” que busca recrear una especie de Cinema Paradiso del fútbol, donde la memoria, la identidad y la pasión colectiva se entrelazan a través de un símbolo único del deporte argentino.

“La casaca de Dios está basada en la historia real detrás de la mítica camiseta que Diego Maradona utilizó en el Mundial de México 1986, y propone una mezcla de drama, humor y nostalgia, conectando el pasado con el presente y el fútbol con la identidad nacional.

Con este lanzamiento, el cine argentino suma una nueva apuesta de escala internacional, que combina emoción, historia y uno de los íconos más fuertes de la cultura popular: Diego Armando Maradona.

Con guion de Marcos Carnevale, Javier De Nevares y Fernando Vázquez Mazzini, el elenco se completa con Lautaro Delgado, Rafael Ferro, Damián Canduci, Damián Dreizik, Zoe Peralta, Facundo Antman y la participación especial de Sergio Goycoechea, Pablo Giralt y Paola Barrientos.

En el verano de 1986, durante el Mundial de México, una camiseta azul quedó grabada para siempre en la historia del fútbol. En el inolvidable partido entre Argentina e Inglaterra, Diego Maradona marcó dos de los goles más icónicos de todos los tiempos, vistiendo una camiseta conseguida a último momento tras una búsqueda improvisada en Ciudad de México.

Aquel encuentro fue mucho más que un partido: para un país todavía herido por la Guerra de Malvinas, se convirtió en un acto de redención colectiva.

Décadas después, esa misma camiseta —convertida en objeto sagrado— está a punto de ser subastada como la pieza de memorabilia deportiva más valiosa del mundo. Pero para Titi Malvestiti, un humilde utilero de club de barrio que dedicó su vida al fútbol, esa prenda tiene un significado mucho más profundo.

Marcado por la pérdida de su hijo en la Guerra de Malvinas, Titi ha vivido durante más de treinta años cargando un secreto íntimo ligado a aquella camiseta legendaria. Con el paso del tiempo, el fútbol fue su refugio, su forma de seguir adelante, mientras la relación con su hija se fue deteriorando bajo el peso del silencio, el dolor y las cosas nunca dichas.

Cuando Titi se entera de la inminente subasta, comprende que esa camiseta —y lo que representa— puede desaparecer para siempre. Decidido a no permitirlo, emprende una última y quijotesca misión para recuperarla. En el camino, acompañado por sus inseparables amigos del club, se enfrenta a un mundo que ya no parece tener lugar para hombres como él: un mundo donde la memoria se cotiza, el pasado se vende y el tiempo no espera a nadie.

La casaca de Dios es una historia profundamente humana sobre la memoria, la paternidad, la vejez y la dignidad. Una película donde el fútbol funciona como lenguaje universal, refugio emocional y acto de justicia poética. Porque a veces, los verdaderos héroes no son los que hacen historia dentro de la cancha, sino aquellos que luchan por preservar lo que esa historia significó.

