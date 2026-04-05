Santa Fe: Un alumno entró armado al colegio, mató a un compañero e hirió a dos más

Un alumno de una escuela de la localidad santafesina de San Cristóbal ingresó con una escopeta al establecimiento, disparó, mató a un compañero e hirió a otros dos.

El dramático episodio ocurrió este lunes a primera hora de la mañana, poco después del ingreso de los alumnos a la Escuela Normal Mariano Moreno de la localidad de San Cristóbal, una ciudad de 15 mil habitantes, “puerta” del norte de Santa Fe.

De acuerdo a los primeros datos aportados, varios alumnos fueron trasladados al hospital local y se desconocía a quién le pertenece el arma que utilizó el menor.

🔴 Un alumno entró armado al colegio en Santa Fe: mató a un compañero e hirió a otros dos



El grave hecho de violencia escolar conmociona a la provincia. Investigan cómo ingresó el arma y qué medidas se tomaron tras el episodio.



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Las primeras pericias determinaron que el menor llevó una escopeta dentro de un estuche de guitarra, cuando, durante el izamiento de la bandera, la sacó y mató a un compañero.

La víctima tenía 13 años, en tanto que a causa de los perdigones hay dos heridos, alumnos del lugar de entre 13 y 15 años. Uno de ellos, debió ser derivado con código rojo al Hospital de Rafaela con heridas en la cara y el cuello.

De acuerdo a las primeras informaciones, la situación fue controlada gracias a la intervención de una asistente escolar que se abalanzó sobre el chico y logró sacarle el arma.

Los heridos

Seis alumnos permanecen estables en el hospital local, mientras que dos fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela. Los equipos de Salud Mental de Provincia brindan contención a heridos y familiares.

Con el correr de las horas, el Gobierno de Santa Fe informó que coordina la atención médica y el seguimiento de ocho estudiantes tras el grave episodio registrado en la Escuela Mariano Moreno.

🔁 Tras las detonaciones dentro del aula, los alumnos que estaban en el exterior de la escuela en San Cristóbal reaccionaron con pánico y se dispersaron en estampida, buscando alejarse de la zona de riesgo.



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El operativo sanitario dispuso la atención inmediata de seis pacientes en el hospital de San Cristóbal, quienes presentan heridas superficiales y se encuentran en condición estable.

Por otra parte, se derivaron dos al Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”. Allí se asiste a un varón de 13 años que ingresó mediante un traslado en código rojo. El paciente se encuentra lúcido, hemodinámicamente estable. Será derivado al Hospital Dr. Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe, para continuar con una atención de mayor complejidad.

Asimismo, un segundo estudiante de 15 años, se traslada hacia el mismo hospital regional para completar los controles pertinentes por heridas superficiales. Su cuadro no reviste gravedad ni requirió activación de código de emergencia durante el trayecto.

También se destacó que los equipos de Salud Mental de la Provincia se encuentran trabajando en ambos efectores para brindar acompañamiento interdisciplinario tanto a las víctimas como a sus respectivos núcleos familiares.

“Esta asistencia técnica y emocional se desarrolla en forma conjunta con el despliegue interministerial del Gobierno Provincial en el territorio, garantizando el sostenimiento integral de los afectados mientras se aguarda la evolución clínica de los pacientes internados”, completó el comunicado de la Casa Gris.