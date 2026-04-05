Política | 30 mar 2026
Contexto bélico
El Gobierno ratificó su alineamiento irrestricto con Israel y EEUU
“Argentina apoya lo que están haciendo en conjunto porque Irán es un régimen terrorista hace 47 años”, expuso el canciller Pablo Quirno.
El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Pablo Quirno, negó que el alineamiento argentino con Israel y Estados Unidos, en pleno conflicto en Medio Oriente, pueda acarrear conflictos para nuestro país.
En este sentido, expuso que un eventual atentado en Argentina “es sólo una construcción maquiavélica que se intenta instalar, pero la verdad es que el país tuvo dos atentados sin estar alineado” por lo que “no hay ningún tipo de correlación de esa naturaleza”.
“Argentina apoya lo que están haciendo Israel y Estados Unidos en conjunto porque Irán es un régimen terrorista hace 47 años”, exclamó el titular de la cartera diplomática en declaraciones a LN+.
📺 En La Cornisa pic.twitter.com/YF4OrEEg7s
Asimismo, dio cuenta que “un régimen terrorista que ha atacado argentinos en dos oportunidades. Está claro dónde estamos parados. Argentina no va a ser neutral ante el terrorismo internacional. Esa es una posición muy clara que tiene este Gobierno del presidente Milei”.
“Es incierto especular con cómo terminan estos conflictos, lo importante es impedir que Irán exporte terrorismo al mundo, porque generan incertidumbre global”, acotó Quirno.
Por último, consultado por la posibilidad de enviar tropas argentinas a Medio Oriente, indicó que “nuestro sistema de defensa ha sido diezmado durante estas últimas décadas, pero lo que sí tenemos es una enorme voluntad de apoyar”.