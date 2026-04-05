Rock, humor y fiesta teatral al son de Los Raviolis

Luego de agotar funciones y convertirse en uno de los espectáculos familiares más celebrados de la cartelera, Los Raviolis regresan con la segunda temporada de Piyama Party, el show de música y comedia dirigido por Diego Reinhold que propone instalar un nuevo ciclo de teatro para disfrutar en familia los domingos.



Los domingos de mayo, junio y los dos primeros domingos de julio a las 16.30 horas, el fenómeno de la música familiar vuelve al escenario del Paseo La Plaza con una propuesta que combina rock en vivo, humor y una puesta escénica dinámica, pensada para que tanto chicos como adultos se vean reflejados en la historia. Las entradas ya están a la venta vía Platenaet y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 1660.





Piyama Party parte de una situación tan cotidiana como caótica: una pareja finalmente logra organizar una noche tranquila a solas, pero una llamada inesperada cambia todos los planes. Sus cuatro hijos, que se habían quedado a dormir en casa de la abuela, ¡quieren volver!

A partir de ese momento, la trama se convierte en un torbellino de situaciones absurdas y reconocibles para cualquier familia.



Entre escenas delirantes y momentos emotivos, el espectáculo se construye a partir de canciones que ya se transformaron en verdaderos himnos del cancionero familiar, interpretadas con la impronta rockera que convirtió a Los Raviolis en un fenómeno único dentro de la música infantil.



Con dirección de Diego Reinhold —referente indiscutido de la comedia teatral—, el show suma ritmo escénico, humor y complicidad con el público, logrando que cada función sea una verdadera fiesta compartida.



Más que una obra para mirar, Piyama Party es una experiencia colectiva donde distintas generaciones se reconocen en el caos, el cansancio y, sobre todo, en el amor incondicional que implica criar.



Los Raviolis son una banda de rock para madres, padres y familias que se juntan para hacer música y catarsis sobre el lado B de la crianza. Las miserias y maravillas cotidianas de la educación van apareciendo durante el show y acompañando a los espectadores en esta montaña rusa de emociones, mientras el público se hermana en un encuentro rockero para celebrar que no está solo en esta aventura.