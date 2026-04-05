Advierten por desguace de la CNRT: “Ponen en riesgo miles de vidas”

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno planea una quita de funciones a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y se ponen en riesgo todos los viajes estudiantiles y la carga de materiales peligrosos.

“Quieren que estos controles que hoy realiza el organismo los realice de manera exclusiva Gendarmería Nacional. Eso pondría en riesgo grave las tareas de prevención de accidentes ya que la fuerza de seguridad no cuenta con los equipos, personal ni capacitaciones técnicas adecuadas para llevar adelante esas tareas”, exclamó el titular del gremio estatal nacional, Rodolfo Aguiar.

En este sentido, advirtió que “el Gobierno está poniendo en riesgo miles de vidas a diario. El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo mantenimiento de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población”.

Vale reseñar que en lo que va del 2026, la CNRT ya realizó más de 2 mil controles de viajes estudiantiles en todo el país.

AHORA!!

EL GOBIERNO AMENAZA CON DESGUAZAR LA REGULACIÓN DEL TRANSPORTE!!



PONEN EN RIESGO LOS VIAJES ESTUDIANTILES Y MICROS DE LARGA DISTANCIA!!



La amenaza de QUITA DE FUNCIONES a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) ES INACEPTABLE. Quieren que estos… pic.twitter.com/K6QljYvChe — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) March 30, 2026

Desde el sindicato informaron que el Gobierno pretende derivar las funciones del organismo a la Gendarmería Nacional, lo cual implica un riesgo enorme ya que no cuentan con los equipos, dotación de personal ni conocimientos técnicos específicos para llevar adelante estas tareas.

Actualmente, la CNRT cuenta con 1043 trabajadores distribuidos en las 45 sedes de todo el país, quienes se encargan de fiscalizar y controlar el estado de los vehículos, talleres y conductores de las líneas de colectivos urbanas de jurisdicción nacional; el transporte ferroviario; el transporte de pasajeros interjurisdiccional de media y larga distancia, incluido turismo, combis, viajes estudiantiles/recreativos; el transporte interjurisdiccional de cargas (generales y peligrosas); y los talleres de revisión técnica obligatoria.

Además de realizar las revisiones técnicas de los vehículos (estado de las cubiertas, luces, frenos, entre otros) también se encargan de efectuar test de sustancias, alcoholemia, de glucemia, entre otros, a los conductores antes de que comiencen un viaje. Sin embargo, la decisión del Ejecutivo es que Gendarmería realice controles únicamente en rutas nacionales, autopistas y semiautopistas, dejando de lado las terminales o las rutas provinciales, por lo que se limita la posibilidad de prevención de accidentes.