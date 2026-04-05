domingo 05 de abril de 2026 - Edición Nº4397

Política | 30 mar 2026

Encuesta

Jorge Macri continúa en los principales puestos del ranking de alcaldes latinoamericanos

Se trata del relevamiento de mandatarios de ciudades capitales realizado por CB Global Data. Carolina Mejía, de Santo Domingo, lidera la nómina.

Jorge Macri.
TAGS: JORGE MACRI, IMAGEN POSITIVA, ALCALDES LATIONAMERICA

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, conserva una posición expectante en el ranking de alcaldes capitalinos de America Latina elaborado por CB Global Data, ubicándose en el quinto lugar, con un 49,1 % de imagen positiva.

Los tres mejor valorados en el mes de marzo por sus ciudadanos son: Carolina Mejía (Santo Domingo), quien encabeza la medición con un 60,1 % de imagen positiva; en segundo lugar se ubica Clara Brugada (Ciudad de México), con 57,6 %; y completa el podio Reyna Rueda (Managua), con 53,5 % de aprobación.

En el otro extremo del ranking, los alcaldes con menor nivel de aprobación en sus respectivas ciudades son: Iván Arias (La Paz), quien se posiciona en el último lugar con 18,1 % de imagen positiva; seguido por Luis Bello (Asunción), con 19,2 %; y Ricardo Quiñónez (Ciudad de Guatemala), con 24,8 % de aprobación entre sus vecinos.

En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto al mes anterior, el alcalde que registra el mayor crecimiento es Mayer Mizrachi (Ciudad de Panamá), con una suba de +4,0 puntos porcentuales.

En contraste, Mario Bergara (Montevideo) presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -4,2 puntos porcentuales.

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