Jorge Macri continúa en los principales puestos del ranking de alcaldes latinoamericanos

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, conserva una posición expectante en el ranking de alcaldes capitalinos de America Latina elaborado por CB Global Data, ubicándose en el quinto lugar, con un 49,1 % de imagen positiva.

Los tres mejor valorados en el mes de marzo por sus ciudadanos son: Carolina Mejía (Santo Domingo), quien encabeza la medición con un 60,1 % de imagen positiva; en segundo lugar se ubica Clara Brugada (Ciudad de México), con 57,6 %; y completa el podio Reyna Rueda (Managua), con 53,5 % de aprobación.

En el otro extremo del ranking, los alcaldes con menor nivel de aprobación en sus respectivas ciudades son: Iván Arias (La Paz), quien se posiciona en el último lugar con 18,1 % de imagen positiva; seguido por Luis Bello (Asunción), con 19,2 %; y Ricardo Quiñónez (Ciudad de Guatemala), con 24,8 % de aprobación entre sus vecinos.

🌎 Ranking Alcaldes capitalinos de Latinoamérica – Marzo 2026

Informe completo📊https://t.co/dxha5cpRHg

---

📊 ¿Quiere recibir todos nuestros informes en su WhatsApp?

​Suscríbete gratis aquí:https://t.co/Or4qzG5iNV pic.twitter.com/73WUjx3Qpz — CB Global Data (@CBglobaldata) March 30, 2026

En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto al mes anterior, el alcalde que registra el mayor crecimiento es Mayer Mizrachi (Ciudad de Panamá), con una suba de +4,0 puntos porcentuales.

En contraste, Mario Bergara (Montevideo) presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -4,2 puntos porcentuales.