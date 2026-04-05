Feletti alertó por los salarios “más deprimidos” del continente

El exsecretario de Comercio, Roberto Feletti, hizo foco en el dramático derrumbe del poder adquisitivo y planteó que “hay un escenario de divorcio entre la política de ingresos, salarios, jubilaciones, pequeños comerciantes, y la política de ingresos”.

“No voy a decir nada nuevo, que los precios van por ascensor y los salarios por escalera, pero es lo que está pasando”, graficó el economista en declaraciones al programa Rayos X de Radio 10.

En tanto, advirtió que “la apertura importadora destruye puestos de trabajo. Lo de Lumilagro, lo que habría que contestarle a la empresa es que los trabajadores que despidió no van a poder comprar los termos. No hay ninguna Nación que se haya desarrollado entregando sus puestos de trabajo al extranjero”.

“No se puede vivir en un país que no produce, no se puede vivir en un país que compra en el exterior. Esa política no es sustentable ¿De dónde sacás los dólares? Vas a comprar 40 millones de celulares, no es viable”, disparó el diputado nacional con mandato cumplido.

En igual tenor, consignó que “un país que tiene energía y alimentos no puede ser que no sea competitivo ante el mundo. Si no lo es, es por culpa de empresarios como los de Lumilagro. Hay que tener proteccionismo, si no preguntale a Trump”.

“¿Por qué tiene industria Brasil? Hay una política de sostener la industria de 100 años en el país. Vamos a convertir a los argentinos en consumidores globales y eso no existe, ¿quién paga ese poder de compra? Tenemos los salarios más deprimidos, somos el más barato de la región”, lamentó Feletti.

Finalmente, sostuvo que “nadie dice que cada producto bien terminado que entra destruye el trabajo de los argentinos” y recalcó que “estamos pagando las galletitas a precio internacional, nos está pasando con la carne”.

En otro orden de cosas, indicó que “lo de YPF, es un gran triunfo de Cristina y de Axel. Se demuestra que hubo una política de regulación, hubo una decisión política. A través de la empresa estatal, Argentina mantenía el 55 % de las áreas concesionadas”.

La expropiación de YPF decidida por @CFKArgentina e implementada por @Kicillofok, además de correcta fue estratégica. Gracias a esa decisión -y a otras que se tomaron tanto en los gobiernos peronistas del ciclo 2003-2015 como en el período 2019-2023- hoy nuestro país ostenta… pic.twitter.com/fTcKsN4Bvr — Roberto Feletti (@RobertoFeletti) March 27, 2026

“Defender YPF, no me consta, pero uno dice qué raro, el fallo de la jueza Preska está casi permeado de cosas muy raras, validaba una demanda que superaba el patrimonio de la empresa, nunca el reclamo de un accionista minoritario puede ser resarcido con todo el valor de la empresa”, concluyó.

