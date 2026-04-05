Brunch especial y sabores de estación para celebrar Pascuas en familia

Buono Italian Kitchen, el restaurante de Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, celebrará Pascuas con una edición especial de su clásico brunch dominical. La propuesta está pensada para quienes quieran reunirse en familia y vivir una experiencia de inspiración italiana en un entorno cálido y relajado.

La cita es el domingo 5 de abril desde las 13 y hasta las 15 horas, en el restaurante ubicado en San Martín 1225, Ciudad de Buenos Aires.

El bufé de Pascuas desplegará una propuesta amplia y cuidada: la experiencia arranca con una mesa de fiambres y quesos artesanales -porchetta, bresaola, jamón crudo serrano, mortadela con pistachos, gorgonzola, camembert y cacciocavallo, entre otros- acompañada de chutneys y conservas.

Le siguen preparaciones frías como vitello tonnato, ceviche de camarón y palta, salmón ahumado con crema de salmoriglio, y una variedad de ensaladas con ingredientes de estación.

Entre los platos calientes, se destacan el ojo de bife madurado con puré de boniato ahumado, los canelones de ricota y hongos con passata de tomates, y el saltimbocca de pollo relleno con provoleta de cabra y risotto de quinoa. La pasta fresca -cavatelli salteado con manteca de salvia, langostinos y avellanas- y el chef's table con truchas del Neuquén completan una carta donde la cocina italiana dialoga con productos locales de primer nivel.

El cierre dulce, bautizado Piccoli Peccati (Pequeños Pecados), incluye tiramisú de la casa, mousse de chocolate con frambuesa, pavlova de frutas, key lime pie con azúcar mascabo y crème brûlée de dulce de leche, entre otras opciones. Los niños de 6 a 12 años cuentan con un menú emplatado propio -ravioles o milanesa con puré- y helados artesanales de cierre. Como protagonista especial de la fecha, una mesa de huevos de Pascua coronará la celebración.

La bebida incluye vino de Bodegas Rutini, espumante, aperitivo de bienvenida y café. El restaurante ofrece estacionamiento de cortesía y una bonificación especial para familias: los menores de 12 años abonan el 50 % del valor. El precio es de $110.000 por persona y requiere reserva previa.

Sabores de estación en “Atrium”

Con la llegada del otoño, la ciudad despliega una de sus versiones más atractivas: veredas cubiertas de hojas doradas, una luz más suave y un ritmo que invita a caminar sin prisa por el barrio más elegante de la ciudad, donde el pasado y el presente se conjugan amorosamente.

Recoleta se transforma en el escenario ideal para redescubrir sus calles, galerías y cafés, en un paseo que encuentra su mejor complemento en una pausa para compartir con familia y amigos antes o después de la mesa.

En este contexto, Recoleta Grand, a Tribute Portfolio Hotel presenta una propuesta especial de Semana Santa en Atrium, su espacio gastronómico que combina diseño e historia.

Disponible el jueves 2 y viernes 3 de abril, en horario de almuerzo y cena, el menú de tres pasos diseñado para la ocasión propone una lectura actual de la tradición: ingredientes del mar, respeto por la temporalidad y una ejecución donde la técnica se expresa con naturalidad.

La experiencia diseñada por el chef ejecutivo Maximiliano Matsumoto comienza con almejas tozasu, una entrada que resalta la frescura y el equilibrio de sabores. El plato principal, un arroz negro meloso con pesca del día y mariscos, ofrece una combinación de intensidad y textura que define el recorrido. El cierre llega con un postre de sorbete de chocolate, bizcocho húmedo y toffee, logrando un final armónico y elegante.

La propuesta incluye agua mineral, café o té y petit fours, y tiene un valor de $ 60.000 por persona.

Atrium se consolida como un destino en sí mismo dentro de Recoleta Grand: un espacio vidriado que invita a extender la experiencia, a desacelerar y a reconectar con el placer de la mesa compartida. En línea con su concepto de refugio cosmopolita, el hotel propone una forma de vivir la ciudad donde gastronomía, entorno y tiempo de calidad se integran de manera natural.