El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sentó postura en torno al fallo favorable al país por la expropiación de YPF en 2012, momentos en los que el actual mandatario provincial era ministro de Economía de la Nación.

“Nuestra posición desde la recuperación del control de YPF ha sido siempre la misma: defender el interés argentino, la soberanía nacional y la compañía de bandera, líder del sector, para promover la industria y el desarrollo del país”, contextualizó.

La justicia ratificó lo que sostenemos desde el año 2012 respecto a YPF: cuando se aplica la ley de expropiación para recuperar algo que es de interés público, no se tienen en cuenta cuáles son los acuerdos entre privados. El interés público está por encima de los estatutos… pic.twitter.com/nkPJndI4Rj — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 30, 2026

Asimismo, puso de relieve que “este fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York puso las cosas en su lugar, pero debemos seguir siendo muy prudentes”.

“Que el Presidente les dé la razón a quienes pretendían quedarse con YPF no sólo es contrario a los intereses del país, sino que además es muy riesgoso en el caso de que surjan nuevas apelaciones. Ahora es total responsabilidad de Javier Milei defender a la Argentina como corresponde”, acotó Kicillof en conferencia de prensa.

Acto seguido, resaltó que “YPF fue un ejemplo del efecto de las privatizaciones que se hicieron en la década del 90 y derivaron en el vaciamiento de activos estratégicos para el país. Con la recuperación del control de la empresa, logramos revertir inmediatamente la tendencia, pero hoy el Gobierno nacional apuesta nuevamente al mismo plan privatizador.

🔵 Kicillof disparó contra los “buitres locales”: “Primero nuestra soberanía”



El gobernador bonaerense criticó a sectores que ponen intereses particulares por encima del desarrollo nacional: “Que el Presidente les dé la razón a los fondos buitre es muy riesgoso para el país”,… pic.twitter.com/t2VVueShuY — ANDigital (@ANDigitalOK) March 30, 2026

“Es una vergüenza que haya sectores que estén a favor de los grupos que atentan contra nuestro país: primero deben estar los intereses nacionales y nuestra soberanía. No podemos permitir que para oponerse al peronismo elijan estar del lado de los fondos buitre”, disparó.

Luego aseveró que “ahora la cuestión de fondo es para qué sirve YPF: Milei no lo entiende, solo ve sus resultados y lucra con eso”.

“En un momento de alta volatilidad, en el que el litro de nafta en la Argentina supera los $ 2.000, el país cuenta con YPF, un instrumento muy poderoso para tener una política sobre el precio interno de los combustibles: llamo al Gobierno nacional a cuidar el bolsillo de los argentinos”, exhortó.

¿CÓMO LO HICIMOS?



A través de una ley que se votó por amplia mayoría en el Congreso Nacional, con la excepción de los representantes del PRO (de Mauricio Macri) que se opusieron porque, al igual que Milei, creen que todo debe privatizarse para funcionar mejor.



Pero una vez que… pic.twitter.com/D6Ld0dVzNh — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 30, 2026

“No podemos permitir que nuestros recursos se dilapiden y se envíen al exterior sin elaboración mientras aquí se venden a precios internacionales”, argumentó.

Por último, indicó que “YPF debe ser una palanca para el desarrollo, para generar un proceso de industrialización y productivo en nuestro país: la industria vinculada al boom de Vaca Muerta tiene que ser argentina y lograr así distribuir la riqueza en beneficio de todo el pueblo”.