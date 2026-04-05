Según Caputo, la reestatización de YPF “ahuyentó inversiones”

El ministro de Economía, Luis Captuto, salió a desestimar la postura del gobernador Axel Kicillof tras el fallo favorable a la argentina en la causa YPF, al afirmar que el superávit energético no es producto de la reestatizacion de la empresa petrolera.

“Como el gobernador bien sabe, el superávit energético nada tienen que ver con la expropiación de YPF, sino el cambio de política económica y energética llevada a cabo por nuestro gobierno desde el día 1, precisamente para revertir el desastre hecho por su gobierno”, expresó el funcionario.

A través de un posteo en redes sociales, precisó que “el superávit energético actual se debe puramente a las siguientes razones: recompusimos tarifas, de manera de dar la señal de precios correcta para incentivar la inversión y cancelamos la deuda heredada; y diseñamos el RIGI, justamente para garantizar la seguridad jurídica que el gobernador se cansó de desacreditar con la irresponsabilidad de sus actos”.

“Gracias a estas medidas, la reversión de déficit a superávit energético, se hubiera dado más allá de que YPF fuera estatal o privada”, aseveró el titular del Palacio de Hacienda.

En igual tesitura, consignó que “todas las petroleras están invirtiendo ahora miles de millones de dólares, y son todas empresas privadas. De hecho, la mayoría de las exportaciones de petróleo de nuestro país provienen hoy de estas compañías privadas”.

Según Kcillof: “Los dólares del superávit energético, son resultado de la estatizacion de YPF”.

Como el gobernador bien sabe, el superávit energético nada tienen que ver con la expropiación de YPF, sino el cambio de politica economica y energética llevada a cabo por nuestro… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 30, 2026

“¿Qué hubiera pasado si seguía el kirchnerismo? Hubiera continuando con tarifas pisadas, generando un mega déficit fiscal, financiado con una mega emisión, generando una mega inflación. Mucho menos se les hubiera ocurrido diseñar un RIGI”, acotó.

Así las cosas, manifestó que “la única realidad, es que la expropiación de YPF atrasó 10 años el desarrollo de Vaca Muerta ya que ahuyentó las inversiones que ahora están llegando masivamente, costándole al país decenas de miles de millones dólares en exportaciones no concretadas”.

“Lo que dice el gobernador es tan alocado, que solo puede ser tomado en serio por un grupo menor de fanáticos”, remató.