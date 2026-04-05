Inés Martina presenta en vivo “Rocola Latina”

La cantante y actriz Inés Martina presenta Rocola Latina, un EP que, en su propia visión, “nació de emociones que volvían una y otra vez, como ecos del tiempo”.

La cita es el jueves 9 de abril, a las 20 horas, en Casa Gómez, calle Yeruá 4962, Ciudad de Buenos Aires.

Sentimientos que la habitaron durante años y que, finalmente, encontró la manera de transformar en canción.

En suma, cada tema cuenta un pedazo de su historia, una emoción convertida en melodía, acompañada por Joaquín Plada.

“‘Mejor amiga’ fue la primera en aparecer. Quise escribir sobre esas amistades que dejan huella, las que te acompañan aunque la vida cambie de forma. Me senté, y en cuestión de minutos, las palabras se ordenaron solas”, revela.

“Luego llegó ‘Como la vida’, nacida de una pregunta inocente de mi hijo: ‘Mamá, ¿por qué no podemos ver el viento?’. En esa frase había una verdad tan profunda que todo fluyó desde ahí”, suma.

Al hablar de “Duelo por vos”, la cantante confiesa: “Llevaba años escondida dentro mío. Cuando finalmente la escribí, sentí que algo se liberaba; fue una canción que me ayudó a sanar”.

“‘Amor cliché’ es una declaración de felicidad y amor acerca de mi pareja. Una vez alguien me preguntó: ‘¿Son realmente así de felices? ¿Tan cliché?’”, puntualiza.

Y por último, sobre “Amor Milenial”, resalta que “nació de una idea de Joaquín Plada. Me propuso hacer un dueto y no dudé ni un segundo: me sentí reflejada en cada palabra.

“Cinco canciones distintas, cinco universos conectados por una misma raíz: el latinaje. Esa mezcla de ritmo, emoción y verdad que atraviesa todo lo que soy. Así nació Rocola latin, una colección de sentimientos en clave de canción”, sentencia.