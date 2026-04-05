Magario: “Los argentinos quieren que la democracia garantice los derechos que necesitan”

A 50 años del Golpe cívico - militar más sangriento de la historia argentina, la Dirección de Políticas Sociales Integrales del Senado de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del doctor Norberto Liwsky, realizó un conversatorio virtual donde dialogaron adultos que vivieron su juventud durante la dictadura, con adolescencias de este tiempo.

Durante la apertura de este encuentro, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, les habló a los jóvenes desde el recinto de sesiones de la Cámara Alta, y condenó fuertemente el terrorismo de Estado, al tiempo que reivindicó las banderas de Memoria, Verdad y Justicia.

“La dictadura, que fue la más cruel, la más sangrienta que tuvo la historia argentina, que persiguió, torturó, mató y desapareció militantes jóvenes de Argentina, impuso un plan económico que destruyó el país”, comenzó Magario.

“Fue un plan sistemático para matar y destruir a aquellos que soñaban con transformar la Argentina. Fue para engendrar miedo, individualismo, para instalar el sálvense quien pueda", continuó.

La Vicegobernadora bonaerense reafirmó que el terrorismo de Estado constituye un delito de lesa humanidad “que nunca vamos a permitir en Argentina mientras estemos en democracia, y haya hombres y mujeres que luchen por su patria”.

Por último, reivindicó la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo e hizo un llamamiento a las nuevas generaciones para que sigan su ejemplo.

Por su parte, el doctor Norberto Liwsky, explicó que el objetivo de esta convocatoria fue "situar en un punto no tan frecuento del debate político que es el terrorismo de Estado vinculado con la cultura, y con la resistencia que la cultura le hizo a la dictadura”.

En ese sentido, Liwski mencionó la cantidad de libros que fueron censurados y quemados durante la última dictadura cívico-militar. Se estima que unas 24 toneladas de libros, fascículos y discos del Centro Editor de América Latina fueron destruidas.

El encuentro contó con la participación del intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi; el jefe de Gabinete del Senado, Martín Di Bella; el vicejefe de gabinete del municipio de La Matanza, Nicolás Fusca; y un conjunto de jóvenes bonaerenses que estuvieron presentes tanto en el recinto como de forma virtual.

La actividad se realizó junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de La Matanza y la Dirección de Juventudes de la Municipalidad de Tapalqué.