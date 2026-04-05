Adorni registró el departamento de Caballito por USD 230 mil con préstamos particulares

Nuevas revelaciones complican aún más el frente judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien quedó en el ojo de la tormenta tras el viaje en vuelo privado a Punta del Este, lo que se convirtió en el inicio de un cúmulo de sospechas y acusaciones por presuntas dádivas y enriquecimiento ilícito.

En las últimas horas, se confirmó que Adorni escrituró un departamento en Caballito por USD 230 mil sin vender ninguna propiedad y sin necesitar un préstamo bancario.

La información se desprende de un informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble, difundido por La Nación.

🔴 Clase magistral frente a una de las propiedades no declaradas de Manuel Adorni



El hallazgo de una propiedad no registrada vinculada al jefe de Gabinete provocó una fuerte reacción y debate en el ámbito público, marcado por la exposición frente al inmueble.



Más detalles en… pic.twitter.com/ZdRFg5FJxr — ANDigital (@ANDigitalOK) March 30, 2026

Según consta, registró el departamento de 199 metros cuadrados sobre la calla Miró tras contraer una hipoteca no bancaria con dos personas, quienes habrían oficiado de prestamistas.

Las dos mujeres figuraban como dueñas del departamento en partes iguales desde el 30 de abril de 2025.

La operación se llevó a cabo en noviembre del año pasado –luego de entraren funciones como jefe de Gabinete- por el 87 % del valor, de modo tal que el inmueble quedó a nombre del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.

La compra se concretó sin vender otras propiedades y mientras ya cumplía funciones en el Ejecutivo. Es decir, sin necesidad de desprenderse de su vivienda ubicada en Parque Chacabuco.

Asimismo, la familia Adorni había adquirido tiempo atrás una casa en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz. El inmueble figura a nombre de Angeletti como única titular.

“Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”, había señalado el ministro coordinador durante su última conferencia de prensa la semana pasada.