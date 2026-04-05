Más de 200 milímetros ponen en jaque la cosecha en la zona centro bonaerense

Las intensas lluvias de los últimos días en la zona centro de la provincia de Buenos Aires pusieron en alerta al sector agropecuario, a raíz de los serios anegamientos en campos, la pérdida animales y un riesgo concreto sobre la cosecha.

En Azul, Olavarría y Bolívar se registraron más de 200 milímetros en pocas horas. Además de las complicaciones en el ejido urbano, el impacto sensible se produjo sobre los campos bajos y zonas rurales planas que quedaron bajo agua.

A ello se sumaron las pérdidas en ganadería, con reportes de muerte de animales por inundación o estrés, más las dificultades para mover hacienda.

Casi en una constante cada vez que llueve en exceso, los caminos rurales resultaron sumamente afectados y se volvieron intransitables.

🌧️ Colapsó el centro geográfico bonaerense: en 6 horas cayó el promedio mensual de lluvias de marzo



🐮 Un acumulado de 200 mm en tiempo récord dejó anegamientos generalizados, caminos rurales intransitables y ganado con riesgo hídrico extremo en plena zona productiva comprendida… pic.twitter.com/dLNCiBJNiG — ANDigital (@ANDigitalOK) March 30, 2026

La preocupación también estuvo en el plano agrícola, al estar transitando la época final de la campaña gruesa. El temporal de agua generó dudas y complicaciones concretas de cara a la cosecha de soja, maíz y girasol.

“Detrás de cada situación hay personas que hacen un enorme esfuerzo por salir adelante en condiciones adversas. Volvemos a pedir respuestas concretas y rápidas que estén a la altura de las circunstancias. El interior necesita ser escuchado”, sostuvo la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).

Repercusiones legislativas

La preocupación por las incesantes lluvias y el exceso hídrico llegó a la Legislatura bonaerense. Un proyecto de la diputada Silvina Vaccarezza reclamó que la Provincia brinde información sobre anegamientos, deterioro de caminos rurales y dificultades en la transitabilidad en los municipios más afectados.

La iniciativa pone el foco en los distritos de Azul, Olavarría, Arrecifes, San Antonio de Areco, Rauch, Saladillo, 9 de Julio y Carlos Casares. “Estamos ante una situación que vuelve a poner en jaque a muchas comunidades del interior, en un momento muy delicado para la producción y para la vida cotidiana de los vecinos. El Gobierno provincial tiene que dar respuestas y actuar con previsión”, sostuvo Vaccarezza.

Y subrayó: “Necesitamos saber con qué recursos cuenta hoy la Provincia, qué está haciendo concretamente y cuál es el plan para asistir a los distritos afectados. No se puede seguir corriendo de atrás frente a una problemática que golpea una y otra vez al interior bonaerense”.