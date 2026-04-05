IOMA denunció un ciberataque y advierten por posibles estafas

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) confirmó la detección de un ataque cibernético que implica a los padrones de afiliación, sin vulneración de los datos personales sensibles ni afecta el normal funcionamiento de los sistemas del Instituto.

La obra social de la provincia de Buenos Aires informó que se iniciaron denuncias penales y otras acciones legales correspondientes ante la Comisión del ciberdelito para prevenir con ello cualquier “otro intento de estafa”, lo que implica colaborar con las autoridades competentes para detener estas prácticas.

Según un comunicado institucional, la alerta surgió cuando esta amenaza de ataque cibernético fue publicada por la firma Chronus Team, un grupo con antecedentes en México y América Latina, que fue vinculado a filtraciones de datos de organismos públicos. Ante lo cual, la obra social tomó la medida de resguardo de los datos afiliatorios.

“Es importante saber por parte de las personas afiliadas que la obra social nunca solicita información personal, claves, contraseñas, códigos de verificación, ni datos sensibles por teléfono, WhatsApp, redes sociales o mensajes no oficiales”, aclaró IOMA.

En ese sentido, alertó que existen falsos gestores que pueden contactarte con el fin de “actualizar el padrón”, “renovar credenciales” o “confirmar datos” para realizar traspasos fraudulentos o vaciar cuentas bancarias, por lo que compartimos el procedimiento recomendado ante cualquier acción o intento de contacto sospechoso.

A tal efecto, IOMA recomendó no responder ni hacer clic en ningún enlace, bloquear al remitente o número sospechoso, denunciar el intento a través de los canales oficiales de IOMA habilitados, no compartir claves, contraseñas, códigos de verificación ni datos de tu Clave Fiscal o claves bancarias.