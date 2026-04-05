domingo 05 de abril de 2026 - Edición Nº4397

Gremiales | 30 mar 2026

Cautelar

A pedido de la CGT, la Justicia anuló 82 artículos de la reforma laboral

El juez Raúl Ojeda frenó modificaciones en el régimen de indemnizaciones, tercerización, el fondo de cese laboral y huelgas. Bronca en el Gobierno, que apelará.

Confederación General del Trabajo.
TAGS: CGT, REFORMA LABORAL, INDEMNIZACIONES, TERCERIZACIóN, DERECHOS LABORALES

El magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 63, hizo lugar a una medida presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y dejó sin efecto 83 artículos de la reforma laboral del Gobierno.

En el fallo, Ojeda frenó puntos claves como el fondo de cese laboral y cambios en indemnizaciones, al argumentar “peligro en la demora” y riesgo para derechos constitucionales.

Consideró que existen “indicios serios y graves” de que decenas artículos violan la Constitución.

Asimismo, el juez alertó que la normativa podría provocar efectos difíciles de revertir en las relaciones laborales.

También hizo hincapié en la regresividad en derechos laborales, con afectación de la libertad sindical e impacto en negociación colectiva y huelga.

En suma, entre los artículos suspendidos se incluyen Incluyen modificaciones en el régimen de indemnizaciones, tercerización, creación del fondo de cese laboral y regulación de huelgas.

Tras conocer el fallo, la CGT celebró la decisión judicial al calificarla como “un paso fundamental en la defensa de los derechos del movimiento obrero organizado”.

“La Ley de Modernización Laboral implica una degradación de las condiciones de trabajo y un debilitamiento de la acción sindical”, afirmó la central obrera.

Por el contrario, el Ministerio de Capital Humano confirmó que apelará la cautelar, y prometió “agotar todas las instancias judiciales para garantizar la plena vigencia de la ley”.

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