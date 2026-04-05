A pedido de la CGT, la Justicia anuló 82 artículos de la reforma laboral

El magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 63, hizo lugar a una medida presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y dejó sin efecto 83 artículos de la reforma laboral del Gobierno.

En el fallo, Ojeda frenó puntos claves como el fondo de cese laboral y cambios en indemnizaciones, al argumentar “peligro en la demora” y riesgo para derechos constitucionales.

Consideró que existen “indicios serios y graves” de que decenas artículos violan la Constitución.

Asimismo, el juez alertó que la normativa podría provocar efectos difíciles de revertir en las relaciones laborales.

⚖️ REFORMA LABORAL: UNA MEDIDA CAUTELAR QUE RESPALDA LA ORGANIZACIÓN SINDICAL



La Justicia Nacional del Trabajo dictó una medida cautelar en el marco de la presentación que realizamos contra 82 artículos de la reforma laboral.



Ratificamos nuestro compromiso de seguir dando esta… pic.twitter.com/iAQUPr9IL3 — CGT (@cgtoficialok) March 30, 2026

También hizo hincapié en la regresividad en derechos laborales, con afectación de la libertad sindical e impacto en negociación colectiva y huelga.

En suma, entre los artículos suspendidos se incluyen Incluyen modificaciones en el régimen de indemnizaciones, tercerización, creación del fondo de cese laboral y regulación de huelgas.

Tras conocer el fallo, la CGT celebró la decisión judicial al calificarla como “un paso fundamental en la defensa de los derechos del movimiento obrero organizado”.

“La Ley de Modernización Laboral implica una degradación de las condiciones de trabajo y un debilitamiento de la acción sindical”, afirmó la central obrera.

Por el contrario, el Ministerio de Capital Humano confirmó que apelará la cautelar, y prometió “agotar todas las instancias judiciales para garantizar la plena vigencia de la ley”.